È arrivato il momento di dire addio al campo per Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci si ritira dal calcio giocato. Il Fenerbahçe, club turco nel quale il difensore milita, ha annunciato tramite i propri canali ufficiali che quella contro l’Istanbulspor è l’ultima partita dell’azzurro. “Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra durante il mercato invernale, concluderà la sua carriera calcistica attiva” scrive il club. “Ho visto in lui le doti da leader, dentro e fuori dal campo” ha commentato Mert Hakan Yandaş, numero 8 dei gialloneri.

Leonardo Bonucci, 37 anni, chiude una carriera di successi con 1 campionato europeo vinto con l’Italia nel 2021 (in azzurro 121 presenze e 8 reti), 9 scudetti (di cui 8 con la Juventus), 4 coppe Italia e 5 Supercoppe italiane (tutto in bianconero), più due finali di Champions perse sempre con la Juve. Il difensore ha dichiarato. “Ho cercato sempre di dare il meglio dentro e fuori dal campo, è stato un onore fare parte di questa splendida famiglia. Ringrazio tutti e voglio chiudere la mia carriera con un altro titolo. Combatteremo un’ultima battaglia”. Il Fenerbahçe è ancora in lotta per il campionato e l’ultima partita di Leonardo potrebbe essere decisiva.