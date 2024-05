Borgetto. Maria Benfante uccisa a martellate: sospettato Maurizio Amoroso

Maria Benfante, 90 anni, è stata uccisa a colpi di martello nella sua abitazione di Borgetto (Palermo). Le urla della madre hanno richiamato l’attenzione della figlia che abita nella villetta al piano superiore. I sospetti degli investigatori sono concentrati sull’altro figlio Maurizio Amoroso, un uomo di 59 anni, disabile. La villetta è ubicata fuori dal paese di Borgetto, lungo la strada provinciale 1. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Partinico.

L’arma del delitto sarebbe stata ritrovata, ma sono in corso ulteriori accertamenti per verificare che si tratti proprio dell’attrezzo usato per colpire Maria Benfante alla testa. Sono state acquisite le immagini riprese da alcune telecamere installate lungo la strada che in quelle ore hanno immortalato il passaggio di persone e mezzi non lontano dalla villetta dove la novantenne è stata trovata morta.