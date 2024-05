Università Cattolica Milano: il Rettore Franco Anelli si è suicidato buttandosi dal sesto piano del suo palazzo

Mondo universitario sotto choc. È morto giovedì sera Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e Rettore dell’Università Cattolica di Milano. Si indaga ora per capire le cause esatte della morte, ma sembrerebbe che si sia trattato di un suicidio.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri 23 maggio nella sua abitazione di Milano. Franco Anelli si è buttato da un palazzo di sei piani in via Luigi Illica, la tragedia risale tra le 22.20 e le 22.30. Non ci sarebbero gesti di violenza.

I Carabinieri e i sanitari del 118 sono arrivati in poco tempo. A dare l’allarme sono stati i dirimpettai che hanno trovato il corpo nel cortile del palazzo. I medici lo hanno trovato già morto. Il medico legale ha escluso segni di violenza e quindi l’intervento di terze persone. Si indaga per capire se sono stati lasciati messaggi o lettere da parte del rettore prime di morire.

A darne la notizia è l’università. “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”. Franco Anelli stava terminando il suo incarico da Rettore. Sempre nella giornata di ieri in università è stato avviato l’iter per la nominata del nuovo Rettore. Franco Anelli era stato in carica per tre mandati, non si era ricandidato.