Impianti dentali a carico immediato – cos’è e per chi

Ci sono alcune soluzioni che possono essere molto valide per quelle persone che hanno problemi significativi al cavo orale, dovuti per esempio alla mancanza di denti che non è una cosa molto positiva né dal punto di vista estetico né da quello funzionale: ed ecco perché ci si può informare dal proprio dentista di fiducia sugli impianti dentali a carico immediato.

Si tratterà quindi di sottoporsi a un’operazione che restituisce sia la funzionalità della bocca e dei denti ma anche la masticazione. Tutto questo è possibile grazie a questi impianti molto sofisticati, e che è bene conoscere a fondo, visto che bisognerà investirci, ma ne varrà la pena, perché si potranno avere conseguenze positive sia sulla salute che sull’aspetto fisico ed estetico, tenendo presente che viviamo una società basata sull’immagine dove da questo punto di vista non si può sbagliare.

Infatti in alcuni casi bisogna presentarsi in un certo modo all’esterno, soprattutto quando si lavora a contatto col pubblico.

Da questo punto di vista gli impianti dentali possono essere un’ottima soluzione, tenendo presente che esistono sia quelli mobili che quelli fissi: ed ecco perché bisognerà fare una scelta, che dipenderà da tutta una serie di cose da discutere col professionista specializzato, il quale informerà il paziente sui vantaggi e gli svantaggi che ci sono per ognuna delle due soluzioni.

Un impianto mobile così come possiamo vedere dal nome è quell’impianto che possiamo mettere o togliere quando ne abbiamo bisogno, avendo comunque gli stessi vantaggi ed efficacia di un impianto fisso.

Sarà necessario quindi parlare col dentista di fiducia per capire qual è la strada per noi migliore anche dal punto di vista economico, nonché tecnico, perché in questi casi bisogna prima verificare se ci sono le condizioni per operare al meglio.

Perché in questi casi è importante valutare la struttura dell’osso della mandibola

Così come dicono gli esperti prima di procedere all’inserimento di questi impianti in bocca, bisogna fare un’attenta analisi di tutta una serie di valutazioni, partendo dal numero di denti che mancano, ma soprattutto bisogna capire quali sono, oltre che vedere se c’è abbastanza osso per lavorarci.

In questi casi quindi le situazioni possono essere molto diverse tra di loro, perché c’è chi magari ha bisogno di sostituire o di impiantare un’intera arcata: mentre c’è chi sarà bisogno solo di un impianto per un singolo dente che non ha più.

Per fortuna da questo punto di vista ci sono tante opzioni a disposizione del paziente, anche perché il settore si è evoluto nel corso degli anni: ed ecco perché per esempio gli esperti suggeriscono a volte di procedere con delle tecniche che serviranno per praticare dei Fori dell’osso della mandibola in maniera precisa, utilizzando tecniche speciali e programmi specifici.

Bisognerà anche vedere se c’è abbastanza osso, grazie a una radiografia che sarà associata nella maggior parte dei casi a una TAC. Purtroppo spesso e volentieri il responso è negativo: ed ecco perché in questi casi bisognerà operare per far crescere l’osso della mandibola con un’operazione preliminare che farà aumentare i costi inseriti nel preventivo.