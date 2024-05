Combattere la tristezza infantile: Il potere terapeutico delle attrazioni gonfiabili

Come possiamo combattere la tristezza infantile grazie al gioco? Scopriamo insieme il potere delle attrazioni gonfiabili in questo percorso.

Negli ultimi anni si presta sempre più attenzione alla salute mentale di ogni individuo, finalmente si è capito che non basta un corpo sano ma si ha anche bisogno di una mente sana e bisogna iniziare a lavorarci fin da subito. Un dato allarmante che si è sviluppato a causa della pandemia da Covid-19 è il crescente numero di persone affette da depressione con un considerevole aumento dei casi nei più giovani. La depressione nei bambini e nei ragazzi è una realtà che va affrontata e eliminata quanto prima, ma loro ovviamente non hanno i strumenti necessari per farlo ed è qui che interveniamo noi adulti che conosciamo l’argomento e possiamo affidarci ad esperti che possano aiutarci con un percorso terapeutico, in questo articolo vedremo come il gioco possa effettivamente fare la differenza nella loro vita.

Cos’è la tristezza infantile? E come possiamo combatterla?

La tristezza infantile è uno status in cui il bambino si mostra più abbattuto del solito, non sempre un bambino triste è un bambino che soffre di depressione ma se lo status persiste e si sviluppa in ogni ambito della sua quotidianità bisognerà intervenire rivolgendosi ad un esperto. I sintomi della depressione infantile sono molto spesso riconoscibili in:

Tristezza, costante e persistente per lunghi periodi

Irritabilità, con eccessi di rabbia improvvisi

Perdita di entusiasmo

Perdita di interesse

Scarso rendimento e scarsa concentrazione anche in ambito scolastico

Senso di colpa o di inutilità

Bassa autostima

Cambiamenti nel sonno e sonnolenza diurna, a volte si manifesta anche insonnia

Cambiamenti nell’alimentazione con un iperalimentazione o il digiuno

Altri tipi di sintomi perché trattandosi di una patologia psicologica ogni bambino tende a manifestarli in modo differente dagli altri.

Conosci la Play Therapy? Vediamo di cosa si tratta!

Quando i bambini sviluppano la depressione o devono affrontare la tristezza infantile ci sono diverse strade che si possono intraprendere e sicuramente il medico specialista che seguirà tuo figlio saprà darti i consigli migliori per il tuo caso. Tra le tante terapie che si vanno ad utilizzare c’è la Play Therapy ossia la cura di queste patologie mentali attraverso il gioco. L’intervento terapeutico perciò sfrutta il gioco come forma di educazione per affrontare e/o risolvere le difficoltà del ragazzo permettendogli al tempo stesso di crescere e di sviluppare le sue potenzialità. Le caratteristiche del gioco devono essere:

Volontarietà, ossia un bambino non deve essere obbligato a giocare

Controllo interno, il ragazzo sceglie cosa fare e come farlo

Coinvolgimento attivo perché guardare non è giocare

Motivazione intrinseca il gioco non deve essere accompagnato a premi perché il bambino altrimenti dimostra meno interesse in ciò che sta facendo.

Il gioco può:

Aiutare a gestire e affrontare eventi traumatici

Consolidare le proprie conoscenze e abilità

Favorire lo sviluppo del linguaggio

Promuovere la creatività

Favorisce lo stimolo causando stati di eccitazione e stati di rilassamento

Incrementa la capacità di provare e verificare la realtà

Ad esempio un bambino che gioca utilizzando molta fantasia riesce maggiormente a distinguere realtà da fantasia nella vita di ogni giorno. Il gioco perciò inteso come Play Therapy è in grado di aiutare il bambino ad uscire da uno status di tristezza infantile e depressione, ad esempio un ottimo strumento in questi casi sono i gonfiabili che sono sempre delle attrazioni molto gettonate tra i più piccoli e che in modo differente permettono al bambino di liberarsi di ciò che hanno dentro.

Play Therapy: i poteri terapeutici del gioco

Ecco alcuni dei poteri principali del gioco che possiamo ritrovare anche nell’uso dei gonfiabili, strutture che puoi noleggiare qui noleggiogonfiabililombardia.it :

Abreazione: permette ai bambini di affrontare una situazione o esperienza traumatica per avere un maggior controllo su di esse.

Accesso all’inconscio, affrontare determinati conflitti interiori.

Addestramento comportamentale, modellare comportamenti non adeguati.

Attaccamento ai propri genitori creando un legame più sicuro.

Catarsi un rilascio emotivo.

Competenza creano, affrontano, sviluppano e costruiscono, migliorando le loro competenze.

Contro-condizionamento, affrontare le paure in modo sano e consapevole.

Espressione di sé possono esprimere ciò che provano dentro.

Facilità di apprendimento.

Fantasie compensatorie, il bambino diventa più forte, più coraggioso, più sicuro di sé.

Potere e controllo, nel gioco riesce a controllare le situazioni che lo circondano sviluppando il locus of control interno.

Self control, controllo degli impulsi.

Senso del Sé, il bambino si accetta.

Sviluppa la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi.

Stress Inoculation migliorare la capacità di affrontare situazioni future che creano ansia, ad esempio la nascita di un fratello.

Il gioco perciò può essere la soluzione se affrontato in un ambiente sicuro e controllato, e quando si è guidati da un professionista del campo.