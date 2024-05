Play-off serie A2 pallanuoto, la R.N. Lucio Auditore si aggiudica la prima sfida con i tiri dai cinque metri. La regolare partita terminata in parità

R.N. Lucio Auditore 18 (6)

Chiavari nuoto 17 (5)

R.N. Lucio Auditore: (1) Ruggiero, (2) Chiodo, (3) Amatruda, (4)Deni Zovko, (5) Candigliota, (6) Maros Tkac, (7) Giacoppo, (8) Abela, (9) Lapenna, (10) Privitera, (11) Orlando, (12) Caliogna,

(13) Palermo, (14) Marrazzo. Tecnico Francesco Arcuri.

Chiavari Nuoto: (1) Noli, (2) Ghio, (3) Giordano, (4) Demarchi,

(5) Domenichini, (6) Perongini, (7) Lanzoni, (8) Chiavaccini,

(9) Raineri, (10) Pellegrino, (11) Giotto, (12) N. Schiaffino,

(13) Pasqualetti, (14) F. Schiaffoni. Tecnico Gabriele Luccianti

Non sono mancate le emozioni nel corso della regolare partita terminata in parità (12-12) con la R.N. Lucio Auditore in svantaggio fin dall’inizio di tre gol realizzati da Lanzoni (il pallanuotista più incisivo della Chiavari nuoto in fatto di gol). Stentava e non poco il settebello del tecnico Checco Arcuri nel contrastare gli avversari. Il gol del 1-3 realizzato da Privitera a cui hanno fatto seguito il secondo ed il terzo gol messo a segno dallo stesso giocatore, hanno riportato il risultato in parità. Il gol di Perongini chiudeva il primo quarto di partita con il Chiavari nuoto in vantaggio. Secondo quarto terminato pure in svantaggio (2-3) per la R.N. Auditore, mentre il terzo quarto in parità (2-2). Ultimo quarto con la R.N. Auditore che vuole il successo e lo chiude in vantaggio (5-3) ma non sufficiente per conquistare la vittoria. Il regolamento dei play-off afferma che ogni incontro deve terminare con una squadra vincente, se non avviene occorre fare ricorso ai rigori ed è quello che si è determinato tra R.N. Auditore e Chiavari nuoto. Cinque rigori a testa tutti realizzati dai vari tiratori. Si va ad oltranza. La R.N. Auditore realizza anche il sesto rigore, mentre Giordano lo sbaglia, per l’occasione la R.N. Auditore aveva sostituito il portiere Ruggiero con il portiere Palermo. Meglio non poteva terminare la prima sfida play-off per la R.N. Auditore. Mercoledì 22 maggio la seconda sfida in casa del Chiavari.