Al Sindaco di Crotone Vincenzo Voce la cittadinanza onoraria di Verbicaro

L’onorificenza che gli è stata conferita dal sindaco Francesco Silvestri segna un ulteriore legame tra Verbicaro e Crotone.

Nelle motivazioni della delibera del Consiglio Comunale si legge: “Il sindaco Voce ha saputo interpretare il sentimento di umanità e solidarietà di tutta la comunità crotonese nei giorni della tragedia di Steccato di Cutro”

Come ha, infatti, ricordato il sindaco Voce nel suo intervento, Verbicaro ha dato i natali a mons. Pietro Raimondi, indimenticato vescovo di Crotone, per il quale si è aperto il processo di Beatificazione e lo scorso anno la città di Crotone ha offerto l’olio per la lampada votiva della Madonna delle Grazie, patrona di Verbicaro.

“Un legame tra Verbicaro e Crotone che è nato nel tempo, che si è rafforzato con la cerimonia dello scorso anno e che oggi si consolida con la cittadinanza onoraria che mi viene conferita” ha detto il sindaco Voce.

“Sono commosso e grato per questo riconoscimento, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita, non solo politica ed amministrativa” ha aggiunto Voce.

“Una comunità non è qualcosa di indefinito. E’ composta di persone che con la propria laboriosità, il proprio contributo quotidiano, con il senso di appartenenza contribuiscono a tenerne vivo il concetto e l’autentico significato. Comunità che sono chiamate anche ad incontrarsi. Ed oggi, attraverso questo bellissimo gesto, le nostre comunità rinnovano il loro legame di amicizia e condivisione” ha concluso Voce.