Parma. Femminicidio in via Marx: settantenne uccide la moglie con un fucile da caccia

Efferato femminicidio in via Marx, nella zona est di Parma. Sul posto mercoledì mattina sono accorse pattuglie di Carabinieri e Polizia e il medico legale.

In base alle prime sommarie indiscrezioni l’uomo di 76 anni con un fucile da caccia avrebbe sparato alla moglie, sua coetanea, colpendola al volto e uccidendola sul colpo in casa loro in via Marx a Parma.

L’omicida di 76 anni dopo il delitto ha chiamato le forze dell’ordine, autodenunciandosi. L’uomo è stato arrestato.