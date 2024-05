Le date per la prossima Champions League: italiane protagoniste

La nuova Champions sarà davvero una novità assoluta sia nel format sia nel numero di squadre. Ciascuna squadra disputerà otto gare di regular season (4 in casa e 4 in trasferta) contro avversari differenti e sorteggiati in base a fasce di livello, per una classifica che stabilirà le qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi. Invece dalla nona alla ventiquattresima si qualificheranno allo spareggio (andata e ritorno), da cui usciranno le altre otto per il tabellone.

Il sorteggio della fase a girone unico sarà il 29 agosto, mentre la prima giornata sarà tra il 17 e il 19 settembre. Queste tutte le date.

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025