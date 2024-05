Premio Nazionale Pratola 2024, sabato 25 maggio la cerimonia premiazione a Corfino

La XV edizione dedicata alla memoria di Andrea Purgatori

PRATOLA (L’Aquila) – Sarà dedicata alla memoria di ANDREA PURGATORI, principe del giornalismo d’inchiesta, prematuramente scomparso all’età di 70 anni il 19 luglio dell’anno scorso, la XV edizione del Premio Nazionale Pratola, che andrà in scena al Cinema Igioland di Corfinio (L’Aquila) sabato 25 maggio prossimo a partire dalle ore 17.00. A partecipare alla manifestazione, il figlio di Andrea Purgatori, Edoardo, apprezzato e talentuoso attore del cinema italiano, che con un intervento da remoto ricorderà la figura di suo padre. Questo ha voluto l’Associazione Culturale “Futile Utile” organizzatrice dell’evento, magistralmente diretta da ENNIO e PIERPAOLO BELLUCCI, per rendere omaggio ad un indimenticabile, illuminato, straordinario protagonista del mondo dell’informazione scritta e televisiva del nostro Paese.

Un Premio che ,suddiviso in varie sezioni, confortato dalle adesioni e dalle presenze di autorevoli e prestigiosi protagonisti del mondo culturale, giornalistico, musicale, della solidarietà e della ricerca, si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’intero Abruzzo e non solo.

Oltre al ricordo di PURGATORI e al plauso a rappresentanti del giornalismo e della Cultura nazionale, gli organizzatori hanno voluto dare anche il giusto risalto ad interpreti “dell’abruzzesità ” in Italia e nel mondo. Per questo il Premio verrà attribuito al Direttore d’orchestra aquilano d’adozione LEONARDO DE AMICIS, al valente e bravissimo tecnico del suono ALESSANDRO PALMERINI, al comico-showman pescarese VINCENZO OLIVIERI, all’apprezzato storico MARCO PATRICELLI, alla giornalista di Rai-sport ARIANNA SECONDINI, alla poetessa pratolana ELISABETTA LIBERATORE ed allo scrittore-poeta sulmonese MARIO DE SANTIS. Per la solidarietà il riconoscimento andrà all’Associazione ALI ONLUS presieduta dal medico peligno EDOARDO LEOMBRUNI. Le “Sezioni speciali” avranno come protagonisti Personaggi di assoluto prestigio e spessore. A cominciare dallo storico, giornalista e scrittore, già Direttore de La Stampa e La Repubblica, EZIO MAURO, firma tra le più autorevoli del panorama nazionale; al raffinato-puntuale giornalista del Corriere della Sera BEPPE SEVERGNINI; alla brillante e grintosa giornalista, Autrice e Conduttrice di ” Belve”, FRANCESCA FAGNANI. Sul palcoscenico del Premio a Igioland, inoltre, il Condirettore della TGR-RAI CARLO FONTANA (già Caporedattore in Abruzzo); MARCO LOLLOBRIGIDA, giovanile e competente Vicedirettore di RAI-SPORT; lo Scienziato di fama internazionale ROBERTO CREA, Direttore del Centro di ricerca Renato Dulbecco, e per la sezione editoria-cultura l’instancabile poeta-scrittore GIUSEPPE ALETTI, titolare dell’omonima casa editrice.

Insomma, un parterre di tutto riguardo e rispetto, quello ancora una volta scelto da ENNIO e PIERPAOLO BELLUCCI, nel segno della continuità e della luminosa tradizione del PREMIO PRATOLA. A presentare la manifestazione, impreziosita dai gradevoli e coinvolgenti intermezzi musicali della LITTLE SWING BAND, sarà il noto giornalista ENRICO GIANCARLI. L’evento sarà visibile in diretta streaming nazionale su www.teleregionetv.it e su www.apktv.it e sul digitale terrestre, al Canale 17 di Teleregione Molise e Abruzzo.

Il Premio si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’intero Abruzzo e non solo. Dopo le significative partecipazioni avute nelle passate edizioni di Sergio Zavoli, Oliviero Beha, Riccardo Cucchi, Gian Antonio Stella, Arrigo Sacchi, Dacia Maraini, Gabriele Gravina, Franz Di Cioccio, Gianni Letta, Giuseppe Guastella, Cesare Ranieri, Lino Guanciale, Luciano Fontana, Davide Cassani, Ferruccio De Bortoli, Edoardo Siravo, Mauro Vegni, Marcello Sorgi, Lina Palmerini, Simona Molinari, Hafez Haidar, Sigfrido Ranucci, Donatella Di Pietrantonio, Vanessa Gravina, Enrico Mentana, Moni Ovadia, Antonio Padellaro, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Beya Ben Abdelbaki, Aldo Cazzullo, Francesco Paolo Figliuolo, Paco Suárez, Francesco Giorgino, Maria Antonietta Spadorcia, S.E. Mons. Michele Fusco, Stefania Battistini, solo per ricordarne alcune, questo nuovo, atteso appuntamento di fine maggio si annuncia ancor più intrigante e di sicuro interesse, per il valore e la risonanza dei personaggi che saranno insigniti dell’ambito riconoscimento.