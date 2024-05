Hentai il nuovo singolo di bluastro

Dal 5 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Hentai”, il nuovo singolo di bluāstro.

“Hentai” è un brano dalle sonorità indie-pop fresche e vivaci, che racconta di una relazione e dei problemi all’interno di essa. Affronta il tema dell’incapacità di esprimersi pienamente e della sensazione di sentirsi un po’ come “un libro su uno scaffale” lasciato lì chiuso.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Hentai prende ispirazione dal mio vissuto personale, nasce un po’ di tempo fa in studio grazie alla collaborazione dei Jam Caramel. Parla in prima persona della mia esperienza e delle mie sensazioni”.

Il videoclip di “Hentai”, realizzato in uno spazio aperto, va in contrapposizione con le sensazioni di chiusura e isolamento descritte nel brano. Questo contrasto gioca su questo ossimoro tra testo e immagini, un po’ come la canzone che mette in contraddizione una base con sonorità allegre ad un testo con un sottofondo malinconico.

Biografia

Francesco Agostino, in arte bluāstro, è un cantautore classe 2001. Vive in provincia di Milano e il suo percorso artistico nasce con il lancio del suo primo singolo “Daiquiri” nel 2021.

Da allora ha partecipato a diversi concorsi ed eventi, è stato inserito in diverse playlist editoriali come “Scuola Indie” e “Anima R&B”.

I brani raccontano le sue esperienze con sonorità indie-pop e varie influenze dall’R&B al funk, sempre nati con la collaborazione dei Jam Caramel.

