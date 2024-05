Centro assistenza Baxi – trovare il più vicino a te

In questo articolo andiamo a vedere cosa può fare per un cliente un centro assistenza Baxi, il quale si occupa principalmente di caldaie e cioè quei dispositivi che servono per il riscaldamento domestico, ma anche per l’acqua calda dei sanitari.

Chi si rivolge a questo centro magari si trova per la prima volta ad occuparsi della gestione di una caldaia, perché probabilmente fino a quel momento lo ha fatto un membro della famiglia più anziano che ha lasciato il compito a uno più giovane.

Oppure può succedere semplicemente che per molti anni la casa è stata riscaldata dalla caldaia centralizzata condominiale, mentre l’acqua calda è stata garantita dallo scaldabagno in casa.

Questa è una cosa che succede a tutte quelle persone, e non sono poche, che vivono in un appartamento che fa parte di un condominio che ha il riscaldamento centralizzato, grazie a una caldaia che di solito è molto più potente di una domestica, visto che dovrà riscaldare molti appartamenti.

Mentre, come dicevamo prima, per quanto riguarda l’acqua calda dei sanitari bisognerà acquistare in questo caso uno scaldabagno.

Il punto è che la caldaia condominiale viene gestita dall’amministratore del condominio in accordo con tutte le famiglie, andando a seguire le leggi che sono in vigore in quel momento: mentre nel caso in cui si decida di farsi installare una caldaia autonoma, bisognerà occuparsene in prima persona.

Ricordiamo che una caldaia la si può inserire dentro o fuori dalle abitazioni: nel primo caso avremo a che fare con una più compatta che si chiama murale. Mentre una persona per esempio che vive una casa più grande, o con tanti altri familiari, e ha bisogno di molta acqua calda, dovrà acquistare una caldaia definita a basamento, che però è molto ingombrante, e quindi va messa all’esterno dell’edificio, proprio perché contiene una cisterna, che ha al suo interno tanti litri d’acqua.

L’importanza di potersi rivolgere a un centro di assistenza a marchio

Abbiamo però cominciato l’articolo parlando di un centro assistenza a marchio, cioè quello che si occupa di supportare i clienti che hanno acquistato una caldaia dell’azienda Baxi. Dobbiamo ricordare che c’è una differenza significativa tra un centro assistenza a marchio e uno plurima che, ed è legata al fatto che i tecnici professionisti che dovranno incaricarsi di fare tutti i lavori che servono in questi casi, come per esempio la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, conoscono perfettamente i dispositivi che gestiscono, ma soprattutto hanno un rapporto diretto con la casa produttrice, che in questo caso è appunto Baxi.

Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare in quanto offre molti vantaggi come per esempio il fatto di poter avere in tempi brevi eventualmente dei pezzi di ricambio originali a un prezzo accessibile in modo da favorire il cliente, che vorrà ovviamente gestire in maniera impeccabile la caldaia, nell’ottica di tenerla al massimo dell’efficienza per più anni possibili.

Teniamo presente che se acquistiamo una caldaia di alto livello come quelle che offre Baxi la durata può essere anche di 15 anni. Infine ricordiamo che per quanto riguarda l’installazione deve essere fatta a un tecnico caldaista, il quale poi alla fine farà un collaudo per essere sicuro che tutto è andato come doveva.