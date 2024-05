“Via col Vento” è il singolo d’esordio dei Monroe

Dal 9 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “VIA COL VENTO”, il primo singolo dei MONROE.

“Via col Vento” è un brano in versione synthpop dal tono vivace, estivo e ironico che mira a catturare una sensazione di estraneità, una disarmonia tra l’essenza del nostro essere e l’epoca in cui ci troviamo a vivere. La canzone vuole trasmettere un messaggio di spensieratezza, suggerendo l’idea che i problemi sono incapaci di librarsi in volo.

Spiega la band a proposito del brano: “Hai mai avuto l’impressione, camminando per strada, di trovarti in mezzo a marionette, a individui assenti e telecomandati? Un’emozione bizzarra e sofferta che ti fa sentire fuori posto, nonostante tu appartenga proprio a quel luogo. Il brano si propone di esaltare questa percezione, trasmettendo un messaggio forte e chiaro nel ritornello: i problemi sono ovunque, ma esiste sempre una soluzione per affrontarli, e se essi non possono volare, noi prenderemo il volo!

Il testo è scaturito con naturalezza, quasi come se il concetto fosse già insito nella penna, pronta a trasferirsi sulla carta appena questa la sfiorasse. La composizione musicale di Alessandro e Demetrio si è rivelata un abito sartoriale, che vestiva alla perfezione l’idea. Tuttavia, la versione originale della base musicale era eccessivamente lenta e stentava a prendere quota, necessitando quello slancio, quel salto nell’ignoto per prendere il volo. Ci siamo riuniti e isolati per ore in una stanza, abbiamo scartato le idee meno convincenti, abbiamo suonato senza sosta fino allo sfinimento, finendo per forgiare il brano che segnerà il nostro debutto”.

Biografia

I Monroe sono emersi nel 2020, in piena pandemia, quando i quattro membri della band iniziarono a scambiarsi testi, melodie e riff di chitarra o pianoforte, che diventarono la base per i loro brani musicali. Le idee viaggiavano per e-mail tra Viareggio, Lucca e Pistoia, la distanza e l’impossibilità di incontrarsi non hanno fermato l’esplosività della loro musica. La band attinge da un ampio spettro di influenze musicali, spaziando dal pop, al synthpop, al rock elettronico. Tra le loro ispirazioni si annoverano i Coldplay, i Muse e gli italiani Negramaro e Subsonica elementi tutti integrati nel loro bagaglio culturale.

I compositori del gruppo, Alessandro Dania al basso e Demetrio Zini alla chitarra, vantano una solida esperienza in diverse cover e tribute band con più di 200 live sulle spalle. A loro si unisce il frontman Marco Andreotti, che dopo la sua partecipazione a The Voice nel 2015, ha perseguito una carriera dal vivo in vari club italiani. Completano la formazione il batterista e autore Stefano Grotti, che prima di unirsi al gruppo aveva pubblicato due raccolte letterarie, nel 2006 e nel 2008, con un focus sulle tematiche dell’amore e del legame con il passato nella società moderna.

