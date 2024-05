Fatturazione elettronica: tutto quello che devi sapere

L’avvento della digitalizzazione ha portato una trasformazione significativa nel modo in cui le transazioni commerciali vengono gestite. Uno dei cambiamenti più rilevanti è rappresentato dalla transizione dalla tradizionale emissione di fatture cartacee alla fatturazione elettronica. Questo passaggio è stato regolamentato con l’introduzione dell’obbligo di emissione e ricezione delle fatture in formato elettronico per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale. Per facilitare le operazioni, è possibile utilizzare un programma per le fatture elettroniche come Danea Easyfatt , in modo da avere tutta la documentazione ordinata in un unico posto digitale.

Cos’è la fatturazione elettronica?

La fatturazione elettronica è un metodo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture attraverso strumenti digitali. È regolamentata dalla normativa italiana, che stabilisce gli obblighi per le imprese e i professionisti in merito alla sua adozione. L’obiettivo principale è quello di favorire l’efficienza e la trasparenza nei rapporti commerciali, riducendo i costi e semplificando le procedure amministrative.

Normativa e obblighi

Dal 2019, l’Italia ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese di emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico per le operazioni effettuate sul territorio nazionale. Questo obbligo si applica a tutti i soggetti passivi IVA, indipendentemente dalla dimensione o dalla tipologia dell’attività svolta. Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche per tutti i contribuenti in regime forfettario, fino a quel momento esentati, mentre i medici rimangono stati esonerati . L’Agenzia delle Entrate gestisce il Sistema di Interscambio (SdI), piattaforma attraverso cui avviene lo scambio delle fatture elettroniche tra emittenti e destinatari.

Vantaggi per aziende e privati

L’adozione della fatturazione elettronica porta numerosi vantaggi sia per le aziende che per i privati. Tra questi, la riduzione del rischio di errori di trascrizione e la semplificazione delle procedure amministrative. Inoltre, la dematerializzazione dei documenti consente un notevole risparmio di tempo e risorse, riducendo i costi associati alla gestione e all’archiviazione delle fatture cartacee, oltre al fatto che contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale, eliminando la necessità di utilizzare carta, inchiostro e altri materiali associati alla stampa e alla conservazione delle fatture cartacee. Le fatture elettroniche consentono una maggiore tracciabilità delle transazioni commerciali, facilitando la gestione dei flussi finanziari e la verifica delle operazioni contabili. Vengono elaborate più rapidamente rispetto alle tradizionali fatture cartacee, consentendo un pagamento più tempestivo dei fornitori e una maggiore liquidità aziendale. Inoltre, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche avviene attraverso canali sicuri e criptati, riducendo il rischio di smarrimento o manomissione dei documenti.

Come funziona la fatturazione elettronica?

Il processo di emissione delle fatture elettroniche prevede la generazione del documento in formato digitale, la sua trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e la consegna al destinatario tramite il medesimo sistema. Il destinatario riceve la fattura direttamente nella propria area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Per facilitare il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, molte aziende scelgono di affidarsi a intermediari specializzati, ovvero ad un programma per le fatture elettroniche. Questi intermediari fungono da tramite tra l’azienda e il Sistema di Interscambio (SdI), gestendo l’invio e la ricezione delle fatture e garantendo la conformità alle normative vigenti. Le fatture elettroniche devono essere dotate di firma digitale, garantendo l’autenticità e l’integrità del documento. Inoltre, è necessario conservare le fatture elettroniche per un periodo di tempo definito dalla legge, generalmente 10 anni. La conservazione deve avvenire in formato digitale eseguendo le disposizioni normative in materia.

Come scegliere un programma per la fatturazione elettronica?

Quando si sceglie un programma per la fatturazione elettronica, è importante valutare una serie di funzionalità, che possono essere più o meno utili. Tra queste, la facilità d’uso dell’interfaccia, la possibilità di integrazione con altri software aziendali già in uso , la possibilità di gestire diverse tipologie di fatture e la presenza di strumenti per la gestione automatizzata dei documenti. I prezzi dei programmi per la fatturazione elettronica possono variare in base alle funzionalità offerte. Un altro aspetto da considerare è la possibilità di collegare il programma agli strumenti utilizzati per la vendita, ad esempio il registratore di cassa utilizzato in negozio, oppure la piattaforma e-commerce.

Danea Easyfatt

Danea Easyfatt è un programma gestionale semplice e completo, utile per imprese e professionisti . Tra le sue principali funzionalità, spiccano la fatturazione elettronica e la gestione del magazzino, dei pagamenti, delle vendite e degli acquisti. Inoltre, Danea Easyfatt offre diversi piani, da quello Professional, più basilare, a quello Enterprise, dotato di tutte le funzionalità e della gestione multiutente. Questo software è adatto a diverse attività commerciali, anche a quelle dotate di più magazzini.

Errori comuni da evitare nella fatturazione elettronica

Tra gli errori più comuni nella fatturazione elettronica, vi è la mancata indicazione dei dati obbligatori, l’invio di documenti non conformi alle specifiche tecniche e l’omissione della firma digitale. Questi errori possono comportare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. Per evitare errori nella fatturazione elettronica, è fondamentale seguire attentamente le disposizioni normative e utilizzare software affidabili e conformi alle specifiche richieste.