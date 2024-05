Omicidio suicidio a Palermo: le vittime sono il bancario Pietro Delia e l’agente Laura Lupo

Dramma familiare a Palermo teatro di un omicidio-suicidio. È successo in centro storico. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nel loro appartamento in via Notarbartolo. La donna aveva una pistola in pugno. A dare l’allarme, la figlia. Non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e così ha chiamato i vigili del fuoco.

Quando i pompieri sono entrati in casa hanno fatto la macabra scoperta. Pietro Delia, 66 anni, era un ex commercialista e dipendente di banca. Laura Lupo, 62 anni, era ispettrice della polizia municipale. I Carabinieri, che conducono le indagini, non avrebbero riscontrato segni di effrazioni nella porta di casa che avrebbero potuto dare una diversa chiave di lettura di quanto accaduto. In base ad una prima ipotesi si presume che a sparare sia stata la donna, prima al marito per poi puntare l’arma contro di sé.