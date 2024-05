Pellicole per auto – personalizzare la tua carrozzeria

Andiamo a parlare in questo articolo delle pellicole per auto, ma soprattutto vogliamo andare a vedere quelle che sono le differenze specifiche tra la pellicola PPF per auto e la tecnica Car Wrapping, visto che sono due opzioni valide nell’ottica di proteggere e modificare la propria macchina migliorandone l’aspetto.

Iniziando a vedere le differenze ricordiamo che il Car Wrapping è una tecnica che ha a che fare con l’applicazione di una pellicola vinilica, che verrà messa sulla superficie esterna del lato soprattutto per un discorso estetico in questo caso l’obiettivo sarà quello di creare una nuova estetica per quella vettura.

Invece quando si parla della pellicola PPF ci si riferisce a una pellicola trasparente che si applica sulla vernice dell’auto per proteggerla dagli agenti atmosferici, e da eventuali sassi e graffi. Entrambe le opzioni sono valide e offrono vantaggi, però ovviamente bisogna capire qual è quella più adatta per le proprie esigenze.

Ritornando al Car Wrapping diciamo che la pellicola può essere di vari colori, trame e finiture diverse nell’ottica di ottenere una gamma molto ampia di effetti visivi. Il processo ha a che fare con questa tecnica che coinvolge la preparazione della superficie della macchina, per poi applicare la pellicola in vinile utilizzando pressione e calore.

Nel momento in cui la pellicola in questione verrà applicata correttamente riuscirà a coprire completamente la carrozzeria dell’auto, donandole un aspetto totalmente diverso.

Possiamo quindi dire che il Wrapping consente di cambiare look e colore alla macchina, senza però doversi prendere la briga di riverniciare la superficie. Anche perché in questo modo si può personalizzare la macchina senza compromettere la vernice originale.

Ma è bene anche sapere che la pellicola in vinile, che viene utilizzata per quanto riguarda il curry Wrapping, non può essere definita una soluzione protettiva, ma più che altro estetica, nel senso che non tutela al 100% da graffi e piccoli urti

Specifiche sulla pellicola ppf

La pellicola PPF che può anche essere chiamata Paint Protection Film, che significa pellicole di protezione per la vernice, risulta essere trasparente e viene applicata sulla vernice della macchina, proprio per proteggerla da tutti i danni.

la sua applicazione avviene attraverso l’aiuto di alcune spatole specifiche, che servono per generare pressione, e in più viene utilizzata una soluzione fatta col sapone.

Inoltre è bene sapere che il PPF è realizzato con poliuretano termoplastico cioè quel materiale molto resistente, che riesce a rigenerarsi grazie al calore, in seguito a dei danni che possono essere provocati da varie cose come per esempio sassate o graffi.

Questa è una cosa molto positiva, perché consente di proteggere in maniera completa la superficie per diversi anni, e senza avere particolari problemi. Questa pellicola sarà applicata su alcuni materiali negli interni della macchina come per esempio schermi touchscreen e non, nonché su tutte le superfici in plastica lucida e nera, e ovviamente sulla superficie verniciata esterna della macchina.

La si può considerare come una soluzione protettiva definitiva contro agenti atmosferici, insetti, detriti stradali, nonché tutti gli altri elementi che potenzialmente potrebbero danneggiare la vernice dell’auto.