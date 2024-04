Cologne. Tragica morte per Luisa Astori: travolta in auto da un treno in corsa

Luisa Astori è morta sul colpo nella sua auto travolta da un treno in corsa e poi trascinata per oltre un centinaio di metri sui binari della linea Brescia – Bergamo. Luisa Astori è stata estratta priva di vita. Luisa Astori, 50 anni di Cologne (Brescia), è rimasta vittima del tragico incidente all’altezza del passaggio a livello di via Peschiera a Cologne.

Sul caso indaga la polizia ferroviaria di Brescia. I primi accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri di Chiari. Poco dopo le 22.40 è passato il treno regionale diretto a Brescia. Le sbarre si erano regolarmente abbassate. Non è chiaro da quanto tempo l’auto fosse ferma in mezzo ai binari. Il passaggio a livello non sarebbe sorvegliato dalle telecamere. Gli agenti stanno visionando le telecamere delle aziende della zona.

La macchina potrebbe essere rimasta intrappolata tra le sbarre a causa di un guasto meccanico, ma non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. Il macchinista non avrebbe potuto fare nulla per evitare la tragedia. A causa del buio e della semi curva presente poco prima del passaggio a livello, si sarebbe trovato di fronte l’auto quando sarebbe stato impossibile arrestate la corsa del convoglio.