Noleggio furgone – preventivo e prezzi

I furgoni stanno diventando più numerosi delle auto perché sono continui gli spostamenti delle merci che viaggiano in tutta Italia. Gli imprenditori, piccoli e grandi, sono costretti ad usare dei veicoli che siano sicuri su strada, capienti e con delle caratteristiche specifiche in base alla tipologia di merce trasportata.

Noleggiare i furgoni rimane uno dei servizi più utili. Indispensabile in caso ci sono incidenti o guasti con i propri furgoni che, da un giorno all’altro o direttamente su strada, si bloccano. Utili anche per chi non possiede furgoni, ma ne ha bisogno per completare il suo lavoro. Un veicolo che si potrà scegliere in base alle dimensioni e al peso necessario per il proprio carico da trasportare.

FURGONE PER TUTTI GLI USI

Il furgone è un veicolo professionale che, sia di piccole che di grandi dimensioni, ha delle caratteristiche che permettono il trasporto di merci di ogni genere. Utilizzabile sia da privato che per le aziende che di solito solo coloro che ne hanno più spesso bisogno.

I privati non hanno sempre bisogno di questa vettura, ma ci sono situazioni in cui è necessario il Noleggio furgone per risparmiare tempo e denaro. Per esempio per un piccolo trasloco dove ci si organizza in autonomia proprio per non spendere tanto con le ditte di traslochi o perché si hanno pochi giorni liberi in cui farlo. Avete cambiato il vostro arredo, cucina oppure elettrodomestici? Il trasporto di queste merci private usate deve essere diretto o ad un’isola ecologica oppure presso un vostro magazzino, seconda casa o box. Per farlo occorre usare un furgone proprio per evitare che ci siano dei problemi su strada. La sicurezza in fase di guida è fondamentale per non creare incidenti oppure avere altre situazioni di pericolo.

Le aziende invece hanno bisogno di un furgone per: trasporto merci da vendere, per raggiungere i propri clienti, fare consegne e per mille altri motivi. Siccome è costoso comprare dei furgoni ed è altrettanto costoso eseguire manutenzioni obbligatorie per leggi, non conviene comprarlo, ma noleggiarlo.

Il servizio si propone sia con autista che senza, in modo da guidarlo autonomamente.

Furgone celle frigo, risparmi con il noleggio

Tra le proposte dei noleggi di furgoni ci sono quelli semplici o comuni, vale a dire per mille usi, e poi quelli alimentari. Quest’ultimi richiedono che il furgone sia completo di celle frigorifere e deve possedere una pulizia totale. Infatti gli alimenti rischiano di sporcarsi durante un viaggio su strada. Gli sbalzi delle temperature velocizzano la loro decomposizione e alterano le caratteristiche di igiene dei prodotti alimentari.

Le celle frigorifere debbono subire controlli che siano addirittura trimestrali, alcuni di essi, e si debbono pulire e sanificare quotidianamente. Siccome queste azioni sono anche costose ricadrebbero direttamente sul proprietario del veicolo. Mentre facendo un noleggio si ha un furgone con celle frigorifere che rispettano le normative in vigore, hanno una pulizia eccellente e sono ottimamente funzionanti. Tutto quello che riguarda il buon mantenimento e l’efficacia delle celle frigorifere ricade, come costi e responsabilità, direttamente sulla ditta di noleggio.

Facendo due conti si risparmia tantissimo denaro noleggiandolo invece che acquistandolo.