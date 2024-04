L’Iran pronti a colpire Israele con i jet supersonici russi

“Consigliamo ai nemici di non commettere alcun errore strategico perché l’Iran è pronto a colpirli, soprattutto con i caccia Sukhoi-24, i bombardieri tattici supersonici russi”. Lo ha dichiarato il comandante delle forze aeree iraniane, Hamid Vahedi, durante le parate militari in occasione della Giornata nazionale dell’esercito. Oltre ai Sukhoi-24, la flotta aerea di Teheran è dotata di caccia più avanzati ed è “pronta a sferrare un tale colpo ai nemici, che non saranno in grado di compensare”, ha aggiunto Vahedi.