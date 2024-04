Il Catania si aggiudica il derby con il Messina

Il Catania esce a testa alta dal derby con il Messina, facendo però, ancora una volta, soffrire i 19.720 spettatori che hanno riempito il “Massimino”. Trasferta vietata agli ospiti.

Decisivo il rigore, messo a segno da Samuel Di Carmine al 25′ del primo tempo.

Incontro, definito da tutti, il più importante della stagione. Partita nervosa, tesa e sofferta fino alla fine. Fiondano le ammonizioni, anche inutili, come quella di Chiricò che calcia via il pallone al 91′ e si prende il giallo. Non bastano al Messina i 6 minuti di recupero per raggiungere il pareggio, che per certi aspetti, forse meritava, date le occasioni che ha avuto. Registriamo, infatti, almeno tre occasioni abbastanza nitide proprio in prossimità del triplice fischio, mancando proprio il colpo finale sotto porta. Catania-Messina è stata molto seguita infatti è risultata ottava come classifica, sugli spalti, dalla massima categoria in giù. Tifoseria che ci invidiano tutti, orgoglio catanese, anche se, per protesta, le curve sono state in silenzio, per i primi 15 minuti, poi l’inferno. Abbiamo visto i rossazzurri, a sprazzi, in palese difficoltà fisiche, mentali, attanagliati dalla paura di precipitare nell’inferno dei playout.

Catania Football Club rende noto che la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Diego Peralta, costretto a lasciare il campo anzitempo durante la gara con il Messina, ha evidenziato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Roberto Zammarini svolgerà in questa settimana un programma differenziato; gli accertamenti diagnostici svolti hanno escluso lesioni muscolari. A riposo precauzionale Salvatore Monaco, che nei prossimi giorni rientrerà in gruppo. Per Andres Tello e Stefano Sturaro, non ancora pienamente ristabiliti dopo i rispettivi infortuni, predisposti allenamenti individualizzati.

Contro Sorrento e Benevento, ultime due giornate, si decide il verdetto sulla zona playout del Girone C di Serie C. La sofferenza continua.

Poco prima del fischio d’inizio, domenica sera, più di mille ragazzi e bambini del progetto tecnico territoriale Catania Football Club hanno vissuto una grande emozione rossazzurra, salutando dalla pista d’atletica i ventimila sugli spalti del “Massimino”.

Di seguito, l’elenco delle società che partecipano al progetto tecnico territoriale:

Vittoria Football Club

Sporting Club NIPA

Pro Calcio Catania

Città di Belpasso

ASD Città di Calatabiano

ASD Mirabellese

APD Città di Mistretta

SSD Ventimiglia Lentini

Academy Etna Soccer

Handball Mattroina

ASD Young Pozzallo

Sporting Eubea

Nebrodi CST

Sporting Club Livigno

ASD Campanedda Sassari

SZ United Londra

Alpha Sport (dipartimento femminile)

Rinascita San Giorgio

ASD Olimpique Priolo

Sportland Augusta

New Team Catania

I due centri di formazione:

USD La Meridiana

Real Trinacria CT