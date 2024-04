Al via la XIX edizione delle ”Aureliadi” per l’educazione e la cultura sportiva dei giovani

È il 19 Aprile, l’appuntamento attesissimo della XIX Edizione delle AURELIADI formazione, educazione e cultura sportiva dei giovani. L’evento che si terrà presso l’Aula “Giulio Cesare” alle ore 18, presso Roma- Campidoglio, ospiterà numerose associazioni aderenti e svariati personaggi del mondo dello Sport, dello Spettacolo, della Cultura e delle Istituzioni. Sarà Città Metropolitana di Roma Capitale ad avere un ruolo centrale dei molteplici eventi che il Presidente Sandro Tomassetti illustrerà al pubblico presente, mentre A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Regione Lazio APS si occuperà della parte della Cultura del progetto Aureliadi.

Monterotondo, in particolare, ospiterà basket, calcio, tiro con l’arco e bocce. Tra le numerose iniziative, vi sarà anche il memorial “Alessandro Cordelli”, in omaggio del compianto calciatore. Novità di quest’anno, Aureliadi CUP Italia, con le finali nazionali che prenderanno vita a Cesenatico con le società di Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, e Lazio. Ognuna di esse, giunge alle finali nazionali dopo i preliminari regionali.

Attesissima tra il pubblico, anche l’assegnazione del premio “Il Sorriso di Paola”, riconoscimento che sarà assegnato a tutti i giovani che si sono distinti nel corso della stagione sportiva. Sulla scia dello sport, vi sarà anche la presentazione della sezione culturale della manifestazione dal titolo “Io, lo sport e la voglia di Sorridere”, a cura della prof.ssa Paola Boninfante e della dott.ssa Lisa Di Giovanni: Presidenti della Commissione Cultura delle Aureliadi 2024.

Sul finale sarà assegnato il premio “Giacomo Losi”, con una strabiliante sorpresa per i partecipanti. Un evento ricco di appuntamenti, quindi, che a partire dal 19 Aprile 2024, apre le porte al grande sport, e mette al centro la città metropolitana di Roma Capitale, che come promette un evento ricco di colpi di scena. Il concorso verrà lanciato durante l’evento inaugurale, sarà costituito della sezione “SPORT IN SPOT”, la dead line per la consegna dei lavori sarà il 20 maggio 2024, dopodiché, una volta stilata la classifica e decretati i vincitori verrà comunicata la data e la location per l’evento di premiazione.