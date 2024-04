Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Fontana di Trevi”, il nuovo singolo di Senza Cuore.

Il brano “Fontana di Trevi” simboleggia la voglia di ribellione e il desiderio di costruire un punto di forza attraverso un atto simbolico come quello del tuffo. L’artista, attraverso questa canzone, si propone di creare quel concetto di verità e bellezza di un movimento creato sui social media, originariamente nato come un semplice scherzo, che si è trasformato in un simbolo di ribellione, suscitando riflessioni sul suo reale significato e impatto, che sia giusto o sbagliato.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Immaginatevi di tuffarvi all’interno del più grande fenomeno del momento di cui si è parlato da mesi, creando una sorta di riscontro tra il mondo reale e quello dei social, tuffandosi all’interno dell’immagine attraverso una semplice frase “faremo un tuffo nella Fontana di Trevi” che da un lancio alla primavera e all’arrivo dei tormentoni estivi. Con le parole di questo brano ho voluto dare vita a una canzone scanzonata e molto Gen Z».

Biografia

Cristian Conforti, classe 2001, è nato a Cariati, in provincia di Cosenza, ma è parmense d’adozione. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica sin dai primi anni dell’adolescenza ed è da quel momento che ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, appassionandosi al cantautorato e prendendo ispirazione dai suoi più grandi idoli, come Vasco Rossi, Califano e De André. Ci ha messo un po’ a decidere di provare a cantarle. Infatti, nel 2020, scorrendo sui social, ha trovato un annuncio per i casting di Up Music.

Quando ha partecipato ai casting presso gli studi di registrazione Up Music a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, è stato selezionato per un contratto discografico dall’etichetta Il Branco Publishing. Ora è sotto l’ala di Sabatino Salvati, che lo sta facendo crescere artisticamente.

Senza Cuore è l’alter ego di Cristian Conforti, un ragazzo molto felice agli occhi di tutti, che crede sempre in se stesso e non ha paura di sbagliare mai. Tuttavia, Senza Cuore è quel ragazzo triste che sta dentro ognuno di noi, quello che non esce per paura di cambiare le carte in tavola.

Gli hanno chiuso molte porte in faccia tra i tanti talent a cui ha partecipato, ma lui non si è mai arreso.

