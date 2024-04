Inter ad un passo dallo scudetto: il derby primo match point

Vincere uno scudetto nel derby in casa del Milan? Ipotesi altamente probabile. Nella stracittadina infatti ci sarà il primo match point per Lautaro e compagni. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto in casa del Milan dovrà puntare solo alla vittoria. Infatti il pareggio contro il Cagliari, insieme a quello del Milan contro il Sassuolo, non consente ai nerazzurri altro risultato se vogliono festeggiare la seconda stella contro i cugini.

A 6 giornate dalla fine Lautaro e compagni hanno 83 punti contro i 69 dei rossoneri. L’attuale +14, dovesse rimanere invariato o ridursi con una vittoria del Diavolo, non permetterebbe all’Inter di conquistare matematicamente il titolo (dopo il derby mancheranno 5 giornate).

Anche in caso di sconfitta contro il Milan, a Lautaro e compagni basteranno 5 punti per ufficializzare il tricolore. Infatti la formazione di Pioli può raggiungere al massimo quota 87.