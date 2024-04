Cosenza. L’attualità della Poesia Green di Silvana Palazzo ed un Intenso Ricordo del Letterato e Scrittore Cosentino, Francesco Leonetti

Per la Poetessa e Scrittrice, Silvana Palazzo, occorre costruire un mondo migliore e più inclusivo: la Poesia, l’Arte, la Cultura in senso lato potranno favorire quest’aspirazione per un vivere civile e più rispettoso dell’Ambiente!

Parliamo de “Il verso verde” (The Writer – Marano Principato – CS), uno degli ultimi impegni letterari declinati in poesie di Silvana Palazzo ( già autrice di vari saggi in tema poetico ), che concentra l’ispirazione su soggetti legati all’ambiente che ci circonda.

La riflessione, che si sposta spesso dal privato ai più generali mutamenti che vanno interessando il mondo animale e vegetale, sta già acquisendo pareri positivi da parte della critica più accreditata. Presentiamo un pregevole lavoro a cura di una donna da sempre impegnata culturalmente, pacifista e ambientalista convinta, fondatrice e direttrice della rivista “Redazione UNICAL”.

La Palazzo ha pubblicato diversi saggi come responsabile delle attività del Centro di Ricerca e Documentazione sul fenomeno mafioso e criminale dell’Università della Calabria.

Ne “il verso verde” – accattivante raccolta poetica – s’entra in contatto con le diverse realtà ambientali ed i suoi mutamenti, a volte devastanti che stanno interessando il Pianeta Natura.

L’Autrice, che ha a lungo operato nell’ambientalismo, guarda con occhi diversi il mondo animale e vegetale rispecchiando l’osservazione nei versi. Anche la poesia può aiutare a riflettere affinché gli uomini si correggano nelle idee e nei comportamenti. Ne volumetto incontri un pensiero-lampo e vi si legge, nella sua brevità, un’immensa preoccupazione: “La Natura ci dà da vivere, eppure stupidamente noi la distruggiamo”.

Sull’interessante opera poetica della Palazzo sono intervenuti critici e studiosi:

Vincenzo Napolillo, ha prontamente commentato : “è certamente il suo entusiasmo di ambientalista ed educatrice a guidarla nel comunicare le proprie paure per lo scempio ambientale e il degrado sociale. Dal canto suo il noto critico romano, Giorgio Linguaglossa, ha definito in genere i versi della Palazzo poesia popolare ed al tempo stesso raffinata e, nello specifico, “una poesia ecosostenibile che guarda al rapporto del cittadino con la natura e la società. Una poesia etica che pensa l’uomo nella polis.

Lo storico dell’arte Sergio Franco ne ha individuato l’ascendenza con il De rerum natura dell’immenso concittadino, il Filosofo Bernardino Telesio, “ma lei va oltre, sublima il sensismo telesiano interiorizzandolo e interfacciandolo con il suo esistenziale”.

Ma come non pensare, leggendo il libro, a suo zio, il poeta cosentino Francesco Leonetti, scomparso nel Dicembre del 2017 a Milano, dove da tempo viveva, dopo gli anni giovanili e di formazione a Bologna? Lui che sogna di essere un albero nel bosco? E lo fa in quei “Versi estremi” di cui la Palazzo ha sottolineato “l’unione fra poesia e materialismo biologico (…) dove anche il rapporto con la natura soffre (…) distante dalla città sempre più frenetica” addirittura “orrenda”. Nell’Autrice permangono elementi green dell’”utopia biologica”di cui parla Romano Luperini a proposito di Francesco Leonetti del quale fra l’altro quest’anno ricorre il centenario dalla nascita ( 1924-2024).

Al riguardo Silvana Palazzo ha pubblicato open source sul proprio sito (www.silvanapalazzo.it), la prima edizione del volume “Francesco Leonetti. Il ritorno in Calabria” rieditandolo in terza edizione cartacea arricchita di aggiornamenti sempre con l’editore The Writer. Un saggio, quest’ultimo, sicuramente scritto col cuore e con l’affetto immenso che l’Autrice ha sempre nutrito per una personalità illustre, ovunque apprezzata per la sua statura artistica e letteraria. Personalità culturalmente eclettica e longeva, Francesco Leonetti, che molti anni a dedicato all’insegnamento di estetica presso l’Accademia di Brera a Milano, ha caratterizzato diverse stagioni letterarie del nostro Paese, fondando riviste, scrivendo opere d’impegno socio-politico ed artistico, svolgendo intensa attività giornalistica ed assicurando ( grazie ai suoi rapporti d’amicizia, sia con lo scrittore, poeta e regista, Pier Paolo Pasolini; sia con la regista e sceneggiatrice Liliana Cavani, oggi lucida ultranovantenne) la sua partecipazione a film di particolare successo, indimenticabili, diventati ben presto un’icona ineguagliabile di cinematografia di qualità nel mondo intero.

Francesco Leonetti, un grande poeta narratore e critico che ha influenzato col suo pensiero ed azioni sul campo esaltanti esperienze d’impegno militante. ll libro descrive, con dovizia di particolari, un viaggio privato fatto in Calabria dal letterato, in particolare a Cosenza, la sua città di nascita, ma anche sulla costa tirrenica tra Paola e San Lucido. Silvana Palazzo, sua nipote, che ne ha condiviso il breve soggiorno, seguendolo in ogni dove, ne ha tracciato una sorta di diario in cui s’intrecciano ricordi, prosa e poesia, pensieri ed immagini per “ fermare”, su un libro, i momenti di un’esperienza umana, intellettuale e artistica.

Riguardo al Centenario della nascita dello Scrittore Leonetti, c’è da segnalare l’iniziativa assunta da Comune di Cosenza.

Il Presidente della Commissione Cultura, Domenico Frammartino, ha dedicato una seduta per discutere sul Centenario della nascita del Poeta. In Commissione, infatti, era giunta una dettagliata relazione a cura di Silvana Palazzo per prospettare l’intitolazione di una strada cittadina al letterato cosentino.

All’incontro hanno preso parte il Consigliere comunale, Francesco Graziadio, il giornalista Amedeo Furfaro ed il direttore del Giornale periodico La Sila, Francesco Martire.

Il Presidente Frammartino, dopo l’esaustivo incontro, ha assunto l’impegno di prospettare al Sindaco della Città, Franz Caruso, quanto è stato oggetto della richiesta dell’Autrice del Libro: “ Francesco Leonetti. Il Ritorno in Calabria”.-

Cosenza, 15.04.2024