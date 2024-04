I Paesi arabi non permetteranno agli Usa di attaccare l’Iran

In vista di un probabile ed imminente attacco dell’Iran verso Israele, gli Stati Uniti d’America preparano una risposta contro Theran, ma dovranno fare i conti con i Paesi arabi, anche quelli Nato come la Turchia. Infatti Erdogan ha chiarito a Biden che non concederà il proprio spazio aereo per operazioni contro l’Iran. La posizione turca segue quella di Kuwait, Giordania e Qatar che hanno negato agli Stati Uniti il permesso di utilizzare le basi militari americane nei rispettivi Paesi per attaccare l’Iran in risposta a eventuali attacchi iraniani contro Israele. Lo ha riferito Middle East Eye.