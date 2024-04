Dopo la conquista della Coppa Italia, ecco la doppia faccia del Catania

Incredibile ma vero. Il Catania conquista la Coppa Italia Serie C, per la prima volta nella storia degli etnei, in un Massimino vuoto, riuscendo a ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-1 contro il Padova che, ovviamente, era favorito. Risultato finale, Catania 4 Padova 2. Partita sofferta fino alla fine, infatti, all’ultimo minuto dei tempi supplementari, un gol di Costantino, regala la Coppa al Catania.

Ma ecco l’altra faccia del Catania: trasferta a Francavilla, risultato Virtus Francavilla 1 Catania 0. Partita incolore, senza mordente.

Come dice Mister Zeoli, al termine della sedicesima sconfitta in campionato, “la squadra, tuttavia, è ancora padrona del proprio destino”….??? noi aggiungiamo un punto interrogativo.

Mentre la Coppa Italia Serie C, conquistata è esposta al Catania FC Official Store, a Catania, fino a domenica 14 aprile, nel cuore della città, i tifosi potranno osservare da vicino il trofeo condividendo idealmente la gioia con il club, sentiamo il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella che ha affidato al sito ufficiale, una riflessione sul prossimo impegno del Catania, in casa contro il Messina.

“I nostri tifosi sono delusi, arrabbiati e preoccupati alla luce delle tre sconfitte consecutive in campionato ma possiamo superare la difficoltà, insieme – ha detto il dirigente rossazzurro -. La classifica dice che siamo ancora artefici del nostro destino e liberi di concentrarci soltanto sul nostro cammino. Sono sempre convinto di dover guardare avanti e non indietro, per dare il giusto impulso positivo, c’è però la piena consapevolezza di dover lottare per evitare i playout. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania: con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri calciatori, li renderanno certamente più forti in occasione della partita in programma domenica, che è la più importante della stagione. La squadra è rientrata in pullman soltanto in nottata, per via della cancellazione del volo di ritorno, di conseguenza si allenerà da mercoledì svolgendo sedute più intense e andrà in ritiro già venerdì“.

A questo punto, bisogna crederci. Al Massimino domenica arriva il Messina, definita la gara più importante della stagione.