Come celebrare la propria unicità? Con le sneakers personalizzate di Mimanera

Tra le calzature oggi più apprezzate dagli appassionati, le sneakers personalizzate occupano senza dubbio un posto di rilievo. Una delle aziende che più ha saputo distinguersi in questo contesto è Mimanera (www.mimanerashop.com). Il brand italiano, attivo nel settore dal 2010, dispone di un catalogo completo, di cui fanno parte decine di modelli unici. Dalle Nike Air Jordan 1 alle Converse Platform, i clienti possono approfittare di tantissime alternative, 100% originali e hand-made.

Passando in rassegna il catalogo digitale dell’e-commerce, s’incontra un’ampia gamma di sneakers personalizzate, espressione dei brand più apprezzati dagli appassionati. Alcuni esempi? Adidas Stan Smith, Advantage e Superstar, Vans Old Skool, Nike Air Force 1 e non solo. Particolarmente apprezzate dal pubblico femminile sono anche le scarpe da sposa comode, che consentono di conferire un tocco unico al proprio look per il grande giorno.

Da semplici accessori, le calzature proposte da Mimanera si trasformano in autentiche opere d’arte da indossare ai piedi, grazie al contributo di un team di creativi talentuosi. Tra le numerose opzioni di personalizzazione, i clienti possono approfittare di strass, borchie, tessuto laminato, pizzo, glitter o Swarovski. Senza contare, poi, che è possibile inserire ulteriori decorazioni o lacci particolari, per rendere le sneakers ancora più uniche nel loro genere.

La storia di Mimanera è quella di un vero e proprio colpo di genio. L’azienda, infatti, nasce nel 2010 in un piccolo garage nella provincia di Rimini. La prima personalizzazione, effettuata su un paio di Converse, ebbe un successo davvero incredibile. Il brand, oggi, ha saputo espandersi oltre i confini nazionali, tanto da essere apprezzato anche in Germania, Belgio, Spagna e Francia.

Il 2021 ha segnato un ulteriore momento significativo nella storia dell’impresa italiana. È stato inaugurato, infatti, un negozio nel prestigioso Mall of Emirates di Dubai. Nel 2022, invece, è stato lanciato il progetto Mimanera Studio, la private label del brand.

La mission, in questo caso, è quella di andare oltre la semplice attività di personalizzazione. L’azienda, infatti, s’impegna per dare forma a delle calzature che rappresentano una perfetta fusione tra l’esperienza affinata nel settore calzaturiero e un’inesauribile passione per l’innovazione.

Per ciò che riguarda gli acquisti online, i clienti che decidono di affidarsi a Mimanera approfittano di un’esperienza unica e sicura. Le spedizioni sono celeri e diventano gratuite per acquisti superiori a 79 euro. È prevista, poi, l’opportunità di seguire lo stato di avanzamento della consegna, grazie all’apposito codice per il tracking.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario, Scalapay, Postepay e contrassegno sono le modalità di pagamento implementate. Sono concepite per proteggere da qualunque pericolo e garantire la massima protezione.

Quanti sono alla ricerca di un regalo speciale non potranno che apprezzare le Gift Card Mimanera. Mentre per approfittare delle occasioni di risparmio più competitive del momento, infine, è sufficiente visitare l’apposita sezione “Outlet” implementata sull’e-commerce.