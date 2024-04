La Roma di De Rossi si aggiudica il derby della Capitale

Vince la Roma, 1-0 alla Lazio, decide la rete di Mancini al 42′ del primo tempo decisivo con un bel colpo di testa su corner di Dybala. Bella prova per i giallorossi di Daniele De Rossi, che in attesa del Bologna si godono una vittoria pesante e una notte a -2 dal quarto posto.

Ripresa in equilibrio nonostante un palo di El Shaarawy che poteva chiudere in anticipo il derby. Annullato un gol a Kamada per fuorigioco. Il primo derby di Tudor da allenatore biancoceleste è amaro, condizionato da troppa timidezza nel primo tempo ed eccesso di foga nel secondo. Per la Roma, oltre al dolcissimo risultato, anche il ritorno in campo di Abraham dopo l’infortunio del giugno 2023.