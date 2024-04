Calciomercato Napoli, Lobotka strizza l’occhio al Barcellona: “I complimenti fanno piacere…”

Il centrocampista slovacco sogna un trasferimento in Spagna: continui contatti con Xavi e Deco

Il Napoli è clamorosamente in ritardo in questa stagione a dir poco disastrosa, come dimostrano i 3 allenatori cambiati in pochi mesi. Oggi la squadra di Calzona occupa addirittura il 7^ posto in classifica in Serie A e non ha molte chance di qualificarsi per la prossima Champions League: la distanza non è molta, ma le concorrenti sono ben attrezzate. Mentre invece i partenopei sono già fuori dalle competizioni europee e dalla Coppa Italia.

In questo contesto, i dirigenti del Napoli devono pensare anche al prossimo calciomercato estivo. A cominciare probabilmente dalle operazioni in uscita, visto che da mesi ormai sembra chiaro come Victor Osimhen lascerà quasi sicuramente l’Italia. Su di lui c’è il Paris Saint Germain, ma anche qualche big inglese.

Il centravanti nigeriano potrebbe però non esser l'unico pilastro di questa squadra ad abbandonare la Serie A. Potrebbe infatti aggiungersi Stanislav Lobotka, che sogna di trasferirsi al Barcellona.

L’importanza di Lobotka per questo Napoli

Nel Napoli di Spalletti che ha vinto lo scudetto, il centrocampista slovacco è stato il perno centrale. Colui che ha reso possibile quel gioco così superlativo, bello da vedere ed efficace. Il ragazzo mette in campo qualità, intelligenza tattica e grande visione di gioco: tutto ciò è stato fondamentale l’anno scorso.

In questa stagione però le cose sono andate diversamente, anche per via di uno stile di gioco differente. Lobotka non è riuscito ad incidere ed ha sofferto molto come tutti i suoi compagni. Ed ora, dopo aver fatto la storia di una città intera portando il terzo scudetto, potrebbe esser arrivato il momento per lui di cambiare aria.

Il classe 1994 è sempre stato in campo da titolare in questa stagione fin qui in campionato, in tutte e 29 le partite; in totale invece, da quando è arrivato a Napoli dal Celta Vigo nell’estate del 2019, fra tutte le competizioni lo slovacco ha collezionato ben 154 presenze, a cui si aggiungo 2 gol e 2 assist.

Lobotka sogna: la chiamata del Barcellona e le parole dei protagonisti

Ai margini della sfida di Champions League contro il Barcellona, Xavi si è lasciato andare a diretti complimenti nei confronti di Lobotka. E il giocatore non ha potuto che ricambiare: “Xavi è il mio idolo fin da bambino, i suoi complimenti fanno molto piacere e mi danno ancora più energia. La prossima estate…”.

Lo stesso procuratore del giocatore ha ammesso che il ragazzo si sta guardando intorno: “Vorrebbe giocare in una squadra che possa vincere la Champions League. Abbiamo già parlato più volte con Deco e sappiamo che il Barcellona vorrebbe acquistarlo, ma prima devo incastrarsi alcune cose”.

Tutto ciò è stato poi ribadito anche dal presidente catalano Laporta: “In estate faremo solo acquisti mirati e non nomi mediatici. Lobotka ci piace e vorremmo prenderlo, ma vediamo”.