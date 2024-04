Tutto pronto per Catania Padova

L’Ufficio Stampa del Catania FC, comunica che:

L’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventidue calciatori in vista della sfida al Padova, in programma stasera con inizio alle ore 20.30 al “Massimino” e valevole per il ritorno della finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024.

Mercoledì in mattinata, al “Cibalino”, avrà inizio la preparazione al match Virtus Francavilla-Catania, in calendario domenica 7 aprile alle ore 18.30.

Questi gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

22 Furlan

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni

Il Massimino sarà anche stasera deserto, infatti, la partita si disputerà a porte chiuse, solo un’eccezione: la Questura di Catania ha accolto una richiesta congiunta del Catania Football Club e della Lega Pro, pertanto l’accesso alla Tribuna B sarà consentito a 1500 ragazzi, under 14 del Settore Giovanile e delle scuole calcio affiliate.

Il Giudice Sportivo ha concesso il necessario nulla osta per l’iniziativa, fortemente voluta dal Catania e dalla Lega Pro per diffondere un messaggio incentrato sul tifo positivo.

La terna arbitrale e i ventidue calciatori schierati dall’inizio entreranno in campo con 25 bambini: sulle maglie di questi ultimi, le parole più importanti relative ai valori dello sport.