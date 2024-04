Cremazione e tumulazione – due pratiche di sepoltura diverse

Andiamo ad esplorare le differenze e il significato tra cremazione e tumulazione, le quali sono due pratiche funerarie, che hanno radici profonde nelle produzioni culturali e storiche di società diverse.

Tutte e due offrono un modo per seppellire una persona, però sono diverse sia nei significati che nel processo: in questo articolo andremo ad analizzare in maniera più specifica le diversità tra le due pratiche in questione, esplorando anche i contesti culturali e religiosi collaterali.

Per quanto riguarda la tumulazione o sepoltura diciamo che si tratta del metodo più tradizionale di disporre dei resti di un defunto: in questo caso si parla di un processo nel quale il corpo del defunto verrà sepolto in una tomba, e cioè solitamente in un cimitero.

Per quanto riguarda la tomba potrebbe essere arricchita da una lapide o da un monumento che fungeranno da memoriale per la persona morta. Sempre per quanto riguarda la tumulazione diciamo che è bene sapere che potrebbe coinvolgere o la sepoltura dell’intero corpo, o solo delle ceneri, perché questo dipende dalle scelte personali di chi è morto, e della sua famiglia.

Comunque la tumulazione è un metodo che ha radici profonde in molte tradizioni religiose, come quella cattolica, dove c’è l’idea che il corpo debba tornare in un’altra dimensione, e cioè dove è stato creato.

Lo possiamo considerare quindi come un atto simbolico che rappresenta la ciclicità della vita e morte, ma anche la connessione con la natura: ed ecco perché in questo caso hanno molto importanza i cimiteri, i quali vengono considerati dei luoghi dove riflettere, e soprattutto offrono un punto d’incontro per quelle persone che vogliono onorare i loro cari defunti.

Invece per quanto riguarda la cremazione è una cosa molto diversa visto che si parla di un rituale funerario antico, che coinvolge la combustione del corpo del defunto, grazie a un processo che avverrà in un forno crematorio.

Cosa c’è da sapere sulla cremazione

All’interno di quest’ultimo il corpo sarà sottoposto a temperature molto elevate e sarà ridotto in cenere e residui ossei. Le ceneri saranno poi raccolte in un’urna che può essere di diverse tipologie, per poi essere conservate, disperse o sepolte in un luogo che sarà significativo o per il defunto, ma anche per i suoi cari.

La cremazione è una pratica che ha un significato simbolico diverso rispetto alla tumulazione, nel senso che viene associata a un’idea di purificazione con il fuoco: quindi viene scelta spesso per ragioni spirituali e anche per ragioni pratiche, nel senso che alcune persone preferiscono questa metodologia per un discorso ambientale.

Infatti in questo caso le ceneri occupano meno spazio: di conseguenza ci sarà bisogno di utilizzare meno risorse rispetto alla sepoltura tradizionale.

Altre persone invece scelgono la cremazione per motivi religiosi e culturali visto che la vedono come un processo che andrà a liberare l’anima dal corpo fisico: quindi è più una cosa legata a una tradizione orientale.

Infatti è proprio la cultura orientale che accetta la cremazione come una pratica normale, mentre molte religioni occidentali nella loro tradizione preferiscono molto di più la tumulazione.