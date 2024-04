Canosa di Puglia. Antonio Catalano morto in un incidente stradale, grave la moglie

Antonio Catalano è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 231, alle porte di Canosa di Puglia (Bari). Antonio Catalano, 49 anni di Canosa, era alla guida della sua Peugeot 3800 di cui ha perso il controllo per cause in corso di accertamento.

L’impatto del mezzo contro il new jersey è stato violento e Catalano è morto sul colpo. La moglie, che era con lui in auto, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale di Andria. Sarebbe gravissima. La coppia stava viaggiando in direzione nord per prestare soccorso ad alcuni parenti che avevano avuto un incidente.