Roma. Investito Fabrizio Iacorossi personal trainer del premier Giorgia Meloni

Fabrizio Iacorossi si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da una auto sulla via Litoranea tra Roma e Pomezia mentre era a bordo di una bicicletta. Il ferito è il personal trainer del premier Giorgia Meloni.

L’incidente è avvenuto Vigilia di Pasqua. Fabrizio Iacorossi, 44 anni, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e i carabinieri. L’uomo che conduceva l’auto, risultato negativo all’alcol test, si è fermato per soccorrere il personal trainer del premier Giorgia Meloni.

Fabrizio Iacorossi oltre ad essere il preparatore atletico di Giorgia Meloni, segue diversi vip. E’ stato anche trainer di Francesco Totti, alla Totti Sporting Club. Amico anche di Ilary Blasi. Nel corso degli anni ha stretto rapporti anche con altri personaggi come Florenzi, De Rossi, Balzaretti, Vucinic.