Serie C NOW girone C 34esima giornata secondo consecutivo pareggio del Crotone con la doppietta di Tumminello il migliore in campo insieme a D’Alterio.

Potenza 2

Crotone 2

Marcatori: 6° Caturano (R), 28°-71° Tumminello, 36° Castorani

Potenza (3-5-2): Alastra, Armini, Hdziosmanovic, Burgio, Castorani (Asencio), Sbraga, Candellori (Schiattarella), Hristov, Saporiti, Volpe (Di Grazia), Caturano. All. Macchionni

Crotone (3-5-2): D’Alterio, Rispoli (Leo), Battistini, Loiacono (Bove), D’Ursi, Zanellato, Vitale (Felippe), Tribuzzi (Bruzzaniti), Giron, Gomez (Comi), Tumminello. All. Zauli

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Ass. Emanuele Fumarulo di Barletta – Antonio Aletta di Avellino

Quarto giudice a bordo campo: Domenico Mirabella di Napoli

Ammoniti: Battistini, D’Ursi

Angoli: 6 a 5 per il Potenza

Recupero: 3 e 6 minuti

Mister Zauli: “una buona partita contro avversari che hanno sempre cercato il gol e nel primo tempo spesso ci hanno messo in difficoltà. Meglio la ripresa gestita dai miei giocatori con più autorevolezza. Per quanto riguarda il ritorno al gol da parte di Tumminello era prevedibile trattandosi di un attaccante dotato di ottime capacità”.

Mancato successo del Crotone ancora una volta, e non doveva avvenire dopo gli ultimi risultati negativi che avevano fatto scivolare la squadra ai margini della zona play-off. Per mister Zauli (tornato sulla panchina pitagorica la passata partita) si è trattato del ritorno ai continui pareggi. L’ultima sua vittoria alla 21esima giornata quando gli squali hanno sconfitto (0-4) la Turris fuori casa. La mancata conquista dei tre punti e le vittorie delle squadre più in alto in classifica, non ha migliorato la classifica ma ha consolidato la posizione In zona play-play-off.

Come anticipato alla vigilia dal tecnico pitagorico, confermati dieci/undicesimi della precedente formazione. Fuori il solo difensore destro Leo per fare posto a Rispoli. Schieramento poco reattivo a beneficio del rendimento collettivo che non ha saputo mai approcciare e gestire con autorevolezza l’incontro. Locali schierati con tre novità ed hanno riguardato Armini e Adziosmanovic difensori, Candellori centrocampista, in sostituzione di Maddaloni squalificato, Steffe’ e Spaltro per motivi tecnici.

Calcio d’avvio da parte del Crotone che da subito la possibilità ai locali di passare in vantaggio. Autore del gol Caturano al sesto minuto su calcio di rigore. Il fallo commesso su Castorani da Battistini. Svantaggio che condanna la disattenta difesa pitagorica. Nessuna colpa da addebitare a D’Alterio che in più occasioni ha evitato il raddoppio. In campo il Crotone ha un attaccante, Tumminello, che si ricorda che deve fare anche il gol, cosa che non avviene dalla 18esima giornata, e lo realizza al minuto ventotto. Dopo il pareggio esce dal letargo la squadra di mister Zauli per alcuni minuti e potrebbe passare in vantaggio con D’Ursi al 32esimo (calcia il pallone a lato), e con Tumminello al 35esimo. Fine della spinta offensiva dei pitagorici. Minuto trentasei Castorani riporta in vantaggio il Potenza, grazie ad una enorme disattenzione difensiva che lo lascia tirare indisturbato. Minuto quarantatre Zannellato si addormenta a centrocampo e da la possibilità a Caturano di presentarsi solo davanti a D’Alterio che lo scavalca ma calcia il pallone a lato. Minuto quarantaquattro ancora Caturano obbliga D’Alterio a respingere il pallone oltre la traversa. Ripresa con diverso atteggiamento per il Crotone che mette in difficoltà il Potenza in più occasioni. A migliorare la spinta offensiva gli ingressi di Leo, Felippe, Comi. Minuto sessantadue traversa di Giron. Settantunesimo minuto Tumminello porta in parità il Crotone realizzando la doppietta serale su assist dalla destra di D’Ursi. Pareggio da considerare positivo ma occorre tornare al successo nelle prossime partite per evitare qualche sorpresa a proposito dei play-off .