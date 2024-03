“The Ghost” il nuovo singolo dei Tanz Akademie

Da venerdì 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “The Ghost” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Tanz Akademie, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 marzo.

“The Ghost” è il secondo singolo della band alternative rock estratto dall’album di debutto “Hullabaloo”, di prossima uscita. Il concept della canzone ruota attorno al turbamento psicologico, all’ansia e anche alla depressione o ad altri disturbi mentali. Il fantasma presente nella casa è ovunque, produce rumori e si fa sentire, anche se non è visibile: suona il pianoforte nel corridoio, si nasconde negli angoli delle stanze e impedisce di uscire di casa, isolandoti dagli amici. Nonostante tutto ciò, in qualche modo fa parte di te e lo consideri un amico.

La musica è caratterizzata da sonorità noise e punk, ma anche piena di suggestioni bandistiche, marcette e fischi. Questo contrasto crea un’atmosfera inquietante e fiabesca, che oscilla tra l’angoscia e la liberazione. Le chitarre elettriche contribuiscono a creare immagini barocche che vengono poi distrutte.

Spiega la band a proposito del brano: “The Ghost è un brano al quale siamo particolarmente affezionati, tematicamente o anche solo perché è particolarmente divertente da suonare. La usiamo spesso e volentieri come chiusura dei live, è una canzone partecipata, caotica e vibrante. Stimola la nostra immaginazione ed ha sempre avuto un’ottima risposta da parte del pubblico”.

Il videoclip di “The Ghost” riprende le tematiche della canzone sviluppandole in una storyline coesa. L’ansia, la depressione e i disturbi della psiche sono personificati da tre creature: un fantasma, un Uomo-Lepre e una Donna-Cerbiatto. Inizialmente, il protagonista sembra vivere da solo in una tenuta o un castello. Con lo sviluppo della narrazione, queste creature iniziano ad entrare nella sua vita, dapprima come ospiti indesiderati che si stabiliscono a casa sua, per poi diventare amici e compagni di gioco che lo compatiscono e si prendono cura di lui. Il finale è evidentemente aperto, le presenze permangono, e non è chiaro se il protagonista le accetti positivamente e con gioia o se vi si arrenda passivamente. Tuttavia, il clima generale è conviviale.

Biografia

I Tanz Akademie sono un sestetto post-punk/alternative/art pop del Piemonte. Il gruppo è formato da: Francesco Nada (sassofono, chitarra), Luca Assisi (chitarra), Matteo Boglietti (corno francese), Giovanni Lo Vano (voce, chitarra), Matteo Cicolin (batteria) e Michele Reggio (basso).

“Hullabaloo” è il loro disco di debutto, prodotto da Riccardo Salvini e Salvatore Marano (Indianizer) e previsto per la primavera 2024 sotto l’etichetta indipendente Overdub Recordings.

Il gruppo sta suonando molto, facendosi strada nel panorama musicale contemporaneo del nord e centro Italia; inoltre sono già prefissate alcune date in Europa.

Nei live si potrebbe dire che il sound dei Tanz Akademie ricordi una marching band che lancia un party di compleanno, durante un funerale, regalando una performance energica in cui si incontrano influenze post-punk, jazz, goth, folk e pop con la presenza di fiati, suggestioni bandistiche e linee vocali spoken word.

