Da venerdì 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Sola” il nuovo singolo di Ginevra Daz già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 marzo.

“Sola” è un brano che racconta un sogno ad occhi aperti, riflettendo sull’isolamento di due amanti e concependo l’amore come un dipinto raffigurante il mare. Ma in questo scenario, emerge un elemento distintivo: una rosa rossa, simbolo dell’amore, che sboccia inaspettatamente sulle rive del mare. È questa affascinante immagine che diventa l’ispirazione per la canzone.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere questa canzone è stata una sfida per me. Innanzitutto, ho sempre avuto una sorta di blocco nello scrivere canzoni italiano, questo perché scrivendo i brani in inglese, era come se nessuno capisse quello che dicevo, una protezione dai giudizi. Scrivere in italiano significava esprimere il mio pensiero, essere completamente vulnerabile dinanzi a tutti e di questo mi vergognavo molto. Inoltre, ancor più difficile è parlar d’amore. Il testo è pura fantasia, un’immagine dell’amore dalla mente di una diciottenne che non lo ha mai vissuto in prima persona, e questo mi rendeva ancora più insicura poiché mettevo spesso in dubbio ciò che scrivevo. Ciò che mi preoccupava era la percezione dell’amore dal punto di vista un po’ troppo adolescenziale, ma alla fine è proprio questo che rende “Sola” così speciale. “Sola” ma non Sola, innamorata ma non Innamorata. “Sola” è un sogno ad occhi aperti che mi fa sentire come se fossi l’unica”.

Il videoclip di “Sola” rappresenta un sogno ad occhi aperti che vede protagonisti due amanti. In molte scene viene inquadrata e utilizzata una rosa rossa, la quale viene spesso scambiata tra i due, simboleggiando lo scambio d’amore. Tuttavia, questo sogno finisce con “il risveglio”.

Biografia

Ginevra Daz è una giovane ragazza di 18 anni, cresciuta a Saonara in provincia di Padova. Ginevra è una cantante, cantautrice, compositrice e studentessa. Frequenta il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado “Antonio Gramsci” di Padova. Tutto è iniziato dalla prima lezione di pianoforte a 5 anni quando il maestro le ha suonato il noto inizio di pianoforte di Bohemian Rhapsody dei Queen, da quel momento la vita di Ginevra si circondava solo attorno alla musica. All’età di 14 anni ha preso in mano la chitarra classica per poi passare alla chitarra acustica che le ha permesso di scoprire di più le sue abilità musicali, e così incomincia a comporre i suoi primi testi. Dai 16 anni è sotto la casa discografica Multiforce di Tiziano Giupponi, con la quale ha pubblicato il primo inedito “Siamo belle”, canzone che parla della bellezza del non curarsi del domani e di vivere il presente “che tanto stasera siamo belle”. Seguita da “I Am A Woman”, un grido di protesta contro la violenza sulle donne, pubblicata proprio il 25 novembre 2022, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Infine, “Heart of Gold”, nata da un’ispirazione daII’omonima canzone di Neil Young “Heart of Gold”, Ginevra la ritiene come una vera e propria Iettera d’amore alla musica, proprio Iei è il suo “Cuore d’Oro”. Brani che fanno parte del suo album, al quale, molto presto, verranno aggiunti nuovi ed emozionanti titoli.

