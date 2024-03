Nuove slot machines nel catalogo Sportaza

Gli sviluppatori di software rilasciano regolarmente nuove video slot. Molte nuove macchine sono disponibili per coloro che effettuano il Sportaza login: scopri di seguito le novità di Sportaza.

Vending Machine

Vending Machine è una macchina piuttosto atipica per il provider Hacksaw Gaming. Innanzitutto, si distingue per la sua volatilità. Lo sviluppatore è specializzato in giochi con un alto livello di rischio e qui è nella media. Si discosta dal percorso adottato dallo studio sulle macchine ad alta volatilità.

La slot è stata progettata con la forma di un distributore automatico, come dimostra il suo nome. Dopo aver lanciato Sportaza, l‘utente si trova di fronte a 5 rulli e 5 righe con 35 linee di pagamento. L’RTP massimo è del 96,28%.

La meccanica Avalanche, introdotta per la prima volta in Gonzo’s Quest di NetEnt, viene utilizzata durante i giri. I simboli giocati scompaiono dal campo e al loro posto ne compaiono di nuovi.

Questa meccanica è stata combinata con i moltiplicatori. Se il fulmine appare sul rullo, attiva il moltiplicatore. Quando il simbolo della riga corrispondente viene coinvolto nella linea, le vincite vengono moltiplicate. Allo stesso tempo, ogni immagine pagata aggiunge 1 al moltiplicatore della riga. I moltiplicatori vengono sommati, il che ti permette di ottenere vincite davvero elevate in caso di attivazione di più pezzi. La vincita massima è di x5000.

Quando il numero di scatter richiesto cade, viene avviata una serie di giri gratuiti. Se sono presenti 3 scatter, i giri gratis iniziano con tre fulmini attivati, se sono 5 – con cinque. Durante i giri gratis può cadere l’immagine di un teschio. Questo disattiva il moltiplicatore. Il gioco bonus dura fino alla disattivazione di tutti i moltiplicatori. In teoria, il numero di giri non è limitato.

Nei giri regolari, puoi attivare la funzione di 5 volte la possibilità di attivare i giri gratis. Dopodiché, l’importo della puntata sarà triplicato, anche se le vincite saranno calcolate sul valore di base.

Tutto questo rende la slot una degna aggiunta alla collezione di Hacksaw Gaming.

Badger Miners

Yggdrasil continua a guadagnare slancio. Se si confrontano gli ultimi rilasci del provider con i suoi sviluppi di lunga data, questi hanno iniziato a coinvolgere un numero molto maggiore di meccaniche. Questo aumenta il loro interesse.

Una delle ultime novità dello studio è la slot Badger Miners con un’alta volatilità e un potenziale di vincita fino a x10.000. I protagonisti della slot sono minatori tassi che scavano gallerie sotterranee alla ricerca di tesori.

Il campo di gioco è composto da 5 rulli e 3 righe con 243 linee di pagamento. Per creare combinazioni è sufficiente avere gli stessi simboli sui rulli vicini, indipendentemente dalla fila. Le linee partono dal rullo di sinistra. Se la combinazione coinvolge un simbolo jolly, partirà il respin. Il carrello d’oro raccoglierà l’importo della vincita e salirà di una posizione. I respin si ripetono finché il jolly è in gioco. Se non c’è una linea o il carrello esce dal campo, i giri si fermano.

I moltiplicatori casuali appaiono sopra il secondo, il terzo e il quarto rullo. Se a seguito di una serie di respin il wild raggiunge uno di essi, la vincita riscossa sarà moltiplicata per il moltiplicatore corrispondente.

Mentre i respin sono attivi, puoi accumulare scatter – barili di dinamite. Il loro numero attuale è visualizzato nell’angolo in alto a destra. Se nel corso dei giri gratuiti o in una sola volta cadranno 5 barili, il giocatore riceverà 7 giri. Anche in questo caso si applicano le stesse meccaniche. Tuttavia, i moltiplicatori massimi sono molto più alti. Inoltre, i giri gratis possono essere acquistati su Sportaza: il costo della loro attivazione istantanea equivale a 95 puntate.

L’RTP della slot machine Badger Miners di Sportaza è del 96%. La volatilità della slot è elevata. Puoi giocare alla slot gratuitamente in modalità demo.