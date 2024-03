Il marittimo trapanese Gaspare Davì morto nel porto di Napoli

Infortunio mortale sul lavoro nel porto di Napoli. La vittima è Gaspare Davì, marinaio di 45 anni. Sabato sera attorno alle 20, Davì stava lavorando a bordo della nave Antares della Gny e stava ultimando le manovre di carico prima della partenza, quando è rimasto schiacciato dalla ralla, intenta a posizionare un semirimorchio. In base una prima ricostruzione dei fatti, Gaspare Davì non si sarebbe accorto della manovra ed è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Lascia la moglie e due figlie.

Gaspare Davì, 45 anni, originario di Trapani, non si sarebbe accorto della manovra ed è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. I sindacati si dicono sgomenti per l’accaduto ed esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare alla moglie e alle due figlie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto. La Procura partenopea ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.