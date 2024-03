Catania Padova: Giudice Sportivo ha preso la sua decisione, finale a porte chiuse

Con il Comunicato Ufficiale 21/CIT, il Giudice Sportivo commina al Catania la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse e di euro 10.000 di ammenda, multa anche per la società biancoscudata di 5mila euro, disponendo che sia scontata “in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società Catania disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione (Finale di Ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024)”.

Le decisioni dell’organo giudicante della Lega Pro faranno discutere.

Pertanto, la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova, prevista per il prossimo martedì 2 aprile, allo stadio “Angelo Massimino”, sarà giocata a porte chiuse. Decisione presa dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti in occasione del match d’andata. E’ gravissimo quello che è successo, penalizzando, soprattutto in questa importante gara di ritorno, il pubblico rossazzurro, assolutamente determinante al Massimino.

Squalificato per una gara effettiva della stessa competizione il centrocampista rossazzurro Nana Welbeck, espulso durante il match disputato martedì scorso.

Coppa Italia Serie C 2023/24 – Il prospetto disciplinare del Catania

Squalificato per una gara: Welbeck.

Ammoniti: Albertoni, Bouah, Celli, Chiarella, Cianci, Curado, Kontek, Monaco, Quaini, Rapisarda e Sturaro.