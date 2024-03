Joe Barone è morto: i funerali del manager italo-americano si terranno a Pozzallo

Il mondo del calcio italiano è in lutto. È morto Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è scomparso oggi, 19 marzo a soli 57 anni. Era ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica pomeriggio, dopo l’infarto avuto in albergo prima della sfida tra la sua Viola e l’Atalanta, a Bergamo.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”. Questa la nota ufficiale del club gigliato-

Joe Barone era il d.g. della Viola dal 2019. È stato l’uomo che ha permesso la costruzione del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina da 29 mila metri quadri inaugurato nel 2023. Oltre ai familiari come la moglie Camilla e i figli Giuseppe, Gabriella, Pietro e Salvatore, è stato due giorni in ospedale anche Giovanni Nigro, il costruttore del Viola Park, dove nelle prossime ore sarà allestita la camera ardente per dare l’ultimo saluto. I funerali di Barone, invece, saranno a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dov’è nato il 20 marzo 1966. L’arrivo di Commisso è atteso nella mattinata di domani a Firenze.

Il cordoglio della Lega Serie A per la scomparsa di Joe Barone

La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della ACF Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. Il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”.