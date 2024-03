Regionali in Basilicata: i renziani sostengono il candidato di Forza Italia

Accordo tra i renziani e il centrodestra in Basilicata. In seguito ad un accordo programmatico, alle Regionali lucane del 21 e 22 aprile, infatti Italia Viva sosterrà il governatore uscente, Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione del centrodestra. In un comunicato è sottolineato che dopo “un incontro tra la senatrice Raffaella Paita – coordinatrice nazionale di Italia Viva – e il presidente Bardi, d’intesa con i consiglieri regionali di Italia Viva Mario Polese e Luca Braia, giusto mandato dei vertici regionali e provinciali del partito, si è concordato di correre assieme nelle prossime elezioni regionali in Basilicata”.