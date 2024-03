Libri, “3 Il Bacio Rubato” di Klaus Zambiasi alla conquista del pubblico tedesco

Il mondo incantevole e appassionato di “3 Il Bacio Rubato” di Klaus Zambiasi (Youcanprint, 2023) varca i confini nazionali con l’uscita della traduzione in tedesco. Dopo il successo del suo precedente romanzo, “Il Sorriso della Luna,” Zambiasi, scrittore e pittore dell’Alto Adige con esperienze a Bratislava e Vienna, dimostra ancora una volta la sua abilità nell’intrecciare narrativa e arte. E ci regala con “3 Il Bacio Rubato” un viaggio profondo e misterioso alla ricerca dell’amore.

Nel simbolismo del numero perfetto, “3,” Zambiasi ha trovato l’ispirazione per un simbolo mistico che funge da guida attraverso due mondi: uno mentale e uno fisico, spesso carnale e passionale, a tratti clandestino. La copertina stessa, un dipinto famoso di Jean-Honorè Fragonard, riproduce il bacio furtivo, simbolo di un amore sfuggente che permea l’opera di Zambiasi.

Il protagonista, un giovane e avventuriero pittore di nome Jack, affronta una vita complessa, plasmata dall’essere cresciuto con tre madri diverse. Questo dettaglio ha profondamente condizionato la sua vita e il suo modo di amare. In una ricerca continua di amore per superare una solitudine esistenziale, Jack viaggia attraverso città e capitali europee, vivendo storie d’amore intense e trasgressive, lontane dai canoni tradizionali.



Il numero tre ritorna spesso nella sua vita, conducendo Jack a amare contemporaneamente donne diverse, legate talvolta da amicizia o da relazioni più intime. Questa complessità alimenta l’intrigo del protagonista, desideroso di vivere con intensità le sue passioni per l’arte e l’universo femminile.



“3 Il Bacio Rubato” è un libro appassionante che offre un viaggio mentale e introspettivo, esplorando il piacere non solo fisico ma anche emotivo. Il romanzo celebra l’universo femminile, in cui Jack non sfrutta le donne per il proprio piacere, ma condivide con loro il raggiungimento del piacere, creando legami intensi che resistono al passare del tempo.



Con la traduzione in lingua tedesca, “3 Il Bacio Rubato” (3 Der gestohlene Kuss) si appresta a conquistare anche un pubblico internazionale, portando l’amore e la passione che contraddistingue l’opera di Klaus Zambiasi ad essere apprezzata da un più ampio pubblico di lettori.