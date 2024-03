Comune di Catania: Question time sul “Piano di eliminazione della barriere architettoniche”

Il Gruppo Consiliare del PD, a firma del capogruppo Maurizio Caserta, in data 28 marzo 2024, ha chiesto all’Amministrazione comunale quale fosse lo stato dell’arte del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) negli edifici e negli spazi pubblici di pertinenza del Comune di Catania.

L’introduzione dei “P.E.B.A.” è stata prevista dalla legge finanziaria n.41/1986 nella programmazione delle amministrazioni locali, definendo obiettivi e finalità dei piani, nonché la loro struttura e articolazione.

Successivamente il D.P.R. 04.10.2013 ha imposto ai soggetti competenti di predisporre e adottare il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) quale strumento di individuazione degli interventi più idonei al superamento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, per garantirne una piena accessibilità e fruibilità anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Da allora, a oggi, cosa è stato fatto a Catania per rimuovere ogni ostacolo che si traduce in una vergognosa e intollerabile discriminazione?

Un interrogativo legittimo, se solo si pensi al fatto che la stessa aula consiliare non garantisce, né tra gli scranni, né tra il pubblico, accesso ai disabili.

Un interrogativo doveroso per evidenziare colpevoli ed ingiustificati ritardi.

Le barriere fisiche possono diventare ostacoli sociali e culturali: è necessario eliminarle, per garantire a tutti pari opportunità in tema di mobilità e partecipazione alla vita sociale.

Il PD, naturalmente a fianco di quelle realtà associative che da sempre si battono in prima linea sul territorio per la difesa piena e concreta dei diritti civili e sociali, ringrazia “L’Associazione Luca Coscioni – Cellula di Catania” e “Come Ginestre Odv – Catania”, con le quali stiamo lavorando intensamente ed a stretto contatto sui temi delle disabilità e dei diritti civili. Anche organizzando le iniziative pubbliche da mettere in campo a sostegno dei temi più sensibili.

Il PD ritiene essenziale la collaborazione con il tutto il mondo associazionistico, per intraprendere un dialogo costruttivo con le Istituzioni locali, affinché si possa realizzare una politica per una cittadinanza attiva e responsabile e per una Catania più vivibile. La seduta “Question Time“, ai sensi dell’art. 34 del regolamento del Consiglio Comunale e sue articolazioni, si terrà presso l’Aula G. Verga di Palazzo degli Elefanti, giovedì 28 marzo 2024.