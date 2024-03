Serie C NOW 31esima giornata Crotone che continua ad essere sconfitto allo Scida questa volta dal Latina con un secco 3-1

Crotone 1

Latina 3

Marcatori: 63° Capanni, 70° Mazzocco, 80° Marino, 90° Gomez

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo, Loiacono, Gigliotti (Bove), Giron, Zanellato, Felippe (D’Errico), Bruzzaniti (Crialese), D’Ursi (Vitale), Tribuzzi, Comi (Gomez). All. Baldini

Latina (3-4-3): Guadagno, Cortinovis, De Santis, Marino, Ercolano, Mazzocco, Paganini (Perseli), Crecco, Capanni, Mastroianni, Riccardi. All. Fontana

Arbitro: Alessandro Djurdjevic di Trieste

Ass. Alessandro Munerati di Rovigo

Federico Linari di Firenze

Quarto giudice: Andrea Recupero di Lecce

Ammoniti: Comi

Angoli: 7 a 4 per il Latina

Recupero: 4 minuti

Spettatori: 3.923 incasso euro 12.874,69

Vittoria del Crotone ancora latente al cospetto dei propri tifosi come avviene dopo la 20esima giornata (Crotone vs Catania 3-0). Successo mai possibile nel corso dell’intera partita per la pessima prestazione collettiva. Evento il cui demerito non va ascritto a mister Baldini che di contiinuo cerca di motivare i suoi giocatori affinché non si sentano inferiori al cospetto di qualsiasi avversario. La predisposizione tattica della squadra con quattro difensori ma con gli esterni a fare da stantuffo sulle fasce, due mediani per bloccare le giocate avversarie, tre centrocampisti che a turno dovevano inserirsi nella conclusione a rete, si è rivelata fragile e inconcludente. Conferma dell’undici schierato la precedente giornata in quel di Messina. Dal versante opposto il tecnico Fontana ha inteso dare una sterzata alla precedente formazione sconfitta in casa dalla Juve Stabia e ha sostituito 6/11 lasciando fuori Fasolino, Rocchi, Vona, Di Livio, Del Sole, Fabrizi ed al loro posto Guadagno, De Santis, Marino, Mazzocco, Capanni, Mastroianni.

Calcio d’avvio da parte del Latina e per tutto il primo tempo nessuna giocata particolare da una parte e dall’altra. Ottima predisposizione difensiva del Latina con cinque uomini che riuscivano a chiudere ogni varco alle giocate offensive degli avversari. Unica vera azione da gol da parte del Crotone al minuto trentotto con D’Ursi che su assist di Tribuzzi obblligava si vedeva respingere il pallone dal portiere. Ripresa all’insegna di tre immediati cambi da parte di Baldini ma senza cambiare l’assetto tattico predisposto sempre con una sola punta: Gomez al posto di Comi. Sterili gli attacci offensivi del Crotone e ne approfitta il Latina che al minuto sessantatre passa in vantaggio con Capanni che di testa mette dentro il pallone dopo il cross dalla destra. Non si accontenta del minimo vantaggio il Latina e al minuto settanta raddoppia con Mazzocco che mette dentro il pallone con un potente tiro da fuori area. E non basta, al minuto ottanta il terzo gol degli ospiti con Marino. Novantesimo minuto Gomez accorcia le distanze. “Andate a lavorare” hanno gridato i tifosi pitagorici ai loro giocatori. Ormai l’umiliazione che il Crotone subisce allo Scida da parte degli avversari è inarrestabile. Per il Latina settima vittoria esterna.