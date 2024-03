Come cambiare prospettiva attraverso nuove piccole abitudini

Troppo spesso si cade nella routine, complice la vita di tutti i giorni fatta di responsabilità e scadenze, ma a lungo andare si può provare un senso di noia e pensare che sia impossibile uscirne fuori.

Per evitare di cadere in questa trappola, si potrebbe adottare uno stile di vita alternativo. In questo articolo vengono dati alcuni consigli per iniziare a piccoli passi a cambiare le proprie abitudini, così da spezzare la monotonia.

Nuova vita al guardaroba, ma vintage

Il modo in cui una persona si veste dice molto sulla sua personalità e se si vuole cambiare qualcosa di solito è proprio dal vestiario che si parte. Per rendere il guardaroba più eclettico, personale e, perché no, più rispettoso dell’ambiente si può puntare sul vintage o il second hand.

Questi capi unici raccontano storie del passato e offrono una vasta gamma di opzioni per esprimere la propria individualità, dato che si può attingere a diverse epoche e stili. Per scovare i capi adatti si può rovistare in mercatini delle pulci, negozi di vintage, oppure utilizzare una delle tante app oggi disponibili. Il consiglio in più: mai sottovalutare l’armadio di nonne, madri e zie, è un ottimo modo per riscoprire abiti che hanno anche un valore affettivo.

Quando si parla di vintage, ad ogni modo meglio scegliere capi intramontabili come un elegante trench beige, una camicia bianca ben tagliata o un paio di jeans classici. Questi pezzi senza tempo non passeranno mai di moda e forniranno sempre un ottimo aiuto per i propri outfit.

Andare in pausa con una marcia in più

Un altro aspetto da prendere in considerazione nella propria quotidianità sono le pause, cambiando alcune abitudini è possibile viverle in un nuovo modo.

Un ottimo primo consiglio per staccare davvero è quello di evitare di utilizzare lo smartphone e scrollare nei vari social network: quando si passa molto tempo davanti agli schermi è più facile sentirsi scarichi, facilitando il malumore e il senso di apatia. Meglio approfittare dei break per altri tipi di attività ricreative.

Ad esempio, se si prende il caffè, per non esagerare con le quantità di caffeina, si possono considerare le numerose alternative sul mercato, dalle tisane al ginsenge, per non rinunciare al gusto della pausa e stimolare il proprio palato esplorando nuovi sapori.

Chi fuma, invece, potrebbe provare ad abbandonare la sigaretta tradizionale e ridurre gradualmente il consumo grazie ad un’e-cigarette: alcuni shop online sono molto forniti e offrono un’ampia scelta di dispositivi in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza e facilitare la transizione verso questa nuova abitudine.

Sì viaggiare, ma slow

Quando si tratta di viaggiare, l’aereo è sicuramente il mezzo più veloce ma rende l’esperienza impersonale. Per chi vuole vivere a pieno il momento del viaggio ci sono non poche alternative.

Un’opzione popolare è il car-pooling, in cui più persone condividono un’auto per raggiungere la stessa destinazione, un metodo che non solo riduce l’impatto ambientale, ma offre anche l’opportunità di socializzare e dividere le spese di viaggio. Un’altra alternativa è il viaggio in treno, che oltre al comfort, offre la possibilità di godere del paesaggio senza preoccuparsi del traffico.

Inoltre, per i più audaci, il viaggio a tappe in bicicletta può essere una scelta sostenibile e salutare per distanze più o meno brevi. Tra i vari vantaggi, pedalare offre un contatto diretto con l’ambiente circostante, promuovendo uno stile di vita attivo e riducendo le emissioni di carbonio.