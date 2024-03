Firenze, tra sapori vino e prodotti artigianali torna “Il Gusto Toscano”

“Il Gusto Toscano” torna in versione primaverile il 16 e 17 marzo presso Officina Creativa by Artex, al Conventino Fuori le Mura (in via Giano della Bella 20) a Firenze: sarà un weekend all’insegna di buon vino, prelibatezze, degustazioni ed molti prodotti artigianali Made in Tuscany a km zero. La manifestazione è aperta al pubblico e con ingresso libero (sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 11 alle 20). Oltre 30 produttori tra vignaioli, birrai, mastri distillatori e artigiani agroalimentari animeranno gli spazi del Conventino. Accanto alla vendita di prodotti di qualità del territorio verranno organizzate degustazioni guidate, master class e incontri, attività per presentare i prodotti dell’enogastronomia artigianale toscana come risultato della cultura e della tradizione del territorio e del saper fare degli artigiani agroalimentari toscani, veri e propri creatori e creativi del gusto toscano.

Anche per questa quarta edizione ci saranno incontri a cura di chef, esperti e sommelier d’eccezione, tra cui Leonardo Romanelli, Andrea e Paolo Gori, Barbara Babi Tedde, Paolo Bini, Daiana Cecconi, i produttori di miele dell’Oasi di Miele Marchetti e la musica di Harry’s Jazz Combo. E’ possibile prenotarsi agli eventi inviando una mail ad [email protected], i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 15 marzo. La manifestazione è promossa e organizzata da Artex in collaborazione con PromoWine e il Conventino Caffè Letterario.

“Il Gusto Toscano intende promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, di cui raccontano l’identità e la storia” afferma Elisa Guidi coordinatrice di Artex. La manifestazione rientra nella programmazione di eventi proposti dal Comune di Firenze per la Settimana del Fiorentino 2024, 18-25 marzo, che culmina con il Capodanno Fiorentino il 25 marzo 2024. Qui il programma https://www.artex.firenze.it/wp-content/uploads/2024/02/Il-Gusto-Toscano-2024-programma.pdf