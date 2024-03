Crotone, aggiudicata la gara per i lavori della riqualificazione della storica Piscina Coni

Crotone Città dello sport e come tale al passo con le strutture sportive. Oltre a quelle già esistenti, l’amministrazione comunale in piena attività per recuperare impianti dallo storico passato e da molti anni in decadenza quale la Piscina Coni. Tale struttura sarà riportata a nuovo splendore.

Lo comunica l’assessore ai Programmi Complessi Luca Bossi

L’importo totale del finanziamento ammonta a 6,2 milioni di euro.

Lo storico impianto, nel cuore e nella memoria di tutta la comunità cittadina, sarà pienamente riqualificato e rifunzionalizzato.

Un intervento a costo zero per i cittadini per una struttura in armonia con il contesto urbano preesistente, pensato per un utilizzo della piscina durante tutto l’anno, a seconda delle condizioni climatiche, apribile e in rapporto diretto col mare grazie alla completa trasparenza dal lato pedonale.

Sarà una struttura sportiva idonea a ospitare gare di Pallanuoto (lunghezza 33m) e, grazie al pontone mobile, idonea anche a ospitare gare indoor in vasca corta.

“È una notizia importante sapere che presto partiranno i lavori per una struttura storica e identitaria. Ringrazio la dirigente ing. Caroli, e tutto il gruppo di lavoro tra cui l’ing. Drago e il dott. Zampaglione che hanno lavorato per raggiungere questo traguardo. Da lunedi si metteranno in campo tutte le azioni per la cantierabilità, mentre arrivano buone notizie anche su altri fronti che riguardano la città dello Sport e in particolare il Settore B” dichiara l’assessore Bossi.