Martino: solo annunci, la rete ferroviaria in Calabria rimane in condizioni obsolete

“Tanti annunci, ma allo stato dei fatti nulla di concreto con una rete ferroviaria che rimane in condizioni obsolete”. Lo afferma alla stampa Ivan Martino coordinatore regionale di Cultura Calabria e con molta probabilità candidato al Parlamento Europeo, in seguito alla condizione dei collegamenti ferroviari in Calabria. “Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto che detiene tra le deleghe anche quella alle Infrastrutture già qualche mese fa aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito alla ridefinizione dell’itinerario calabrese della nuova linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Come se non bastasse anche il Ministro Matteo Salvini aveva recentemente parlato in una conferenza stampa a Roma di importanti investimenti sui trasporti calabresi senza entrare nello specifico delle risorse e nelle modalità di investimento. Nonostante questi annunci, al momento, nulla di fatto con i calabresi che hanno diritto ad una mobilità veloce ed efficiente. La maggioranza di governo regionale di centro destra, a parer mio, dovrebbe essere più autonoma rispetto alle scelte operate dal governo nazionale. L’Alta Velocità, per la Calabria, non è più rinviabile. E’ una conquista di modernità. Questa Giunta Regionale deve ascoltare di più i territori e le loro esigenze che ne derivano. Mi auguro che i calabresi alle prossime elezioni europee diano un forte segnale di cambiamento cosi come avvenuto alle recenti elezioni regionali in Sardegna”.