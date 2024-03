L’eccellenza italiana nell’industria alimentare: un viaggio attraverso le tecnologie Made in Italy

L’industria alimentare italiana è un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo e per riuscire a mantenere questo primato le produzioni devono avvalersi di un’ottima combinazione tra alta tecnologia e tradizione.

Questo genere di equilibrio può essere trovato tramite l’uso di macchine eccellenti e per tale motivo è anche la realizzazione di questi fondamentali strumenti ad essere (ed essere diventata) un’altra perla distintiva Made in Italy.

Un esempio è rappresentato da Sarp, un’azienda che si occupa di realizzare impianti per l’industria alimentare e che ha fatto della precisione e dell’innovazione i suoi pilastri fondamentali.

L’azienda, articolata in due divisioni specializzate, offre una vasta gamma di soluzioni, dalle macchine per la pasta a quelle per il trattamento termico, come i convogliatori a nastro a spirale per prodotti da forno e altri prodotti alimentari e non.

In questo articolo parleremo in maniera approfondita di tali strumenti innovativi e quali sono quindi le eccellenze Made in Italy in fatto di macchine per la produzione alimentare.

La pasta come simbolo di tradizione: quali sono gli impianti più usati

La pasta è il simbolo intramontabile della tradizione gastronomica italiana e, per mantenere alto il suo orgoglio, richiede l’utilizzo di impianti specializzati che siano in grado di garantire qualità e varietà.

I macchinari per la pasta secca sono tra i più diffusi del settore e vengono progettati per sostenere una produzione industriale semiautomatica, offrendo la flessibilità necessaria per la realizzazione di diverse tipologie di prodotto, dalla classica pasta lunga e corta alle forme regionali più particolari.

Per la pasta fresca, gli impianti sono progettati affinché possano garantire una produzione su larga scala e una lunga conservazione del prodotto. Sono inoltre realizzati in acciaio inox e progettati per una facile pulizia e manutenzione.

Quelli utilizzati nella realizzazione degli gnocchi sono principalmente automatici, con macchine che gestiscono l’intero processo, dalla preparazione dell’impasto al confezionamento del prodotto finito.

Anche le linee di produzione per le lasagne sono personalizzate in base alle esigenze del cliente, garantendo nuovamente una lavorazione completa che va dall’impasto al confezionamento.

Infine, tra i più diffusi ci sono le macchine per la pasta precotta, che consentono una cottura veloce e continua, offrendo una soluzione pratica per la preparazione di piatti pronti surgelati o pastorizzati.

Impianti per il trattamento termico: ecco i settori fondamentali

Un altro settore che merita particolare attenzione e che ha avuto il suo successo Made in Italy è quello della produzione di macchinari per il trattamento termico alimentare.

Questi sono realizzati con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti durante le fasi di essiccazione, pastorizzazione, raffreddamento, surgelazione e lievitazione.

Per la pasta, ad esempio, i nastri trasportatori sono progettati per ottimizzare il trattamento termico, assicurando la sicurezza alimentare attraverso processi di pastorizzazione o raffreddamento e surgelazione, a seconda delle esigenze.

Per i prodotti da forno, tali strumenti offrono funzionalità efficaci per raffreddare, lievitare e/o surgelare pane, pizza, torte e altri cibi, mantenendo un basso ingombro e massimizzando lo spazio disponibile.

Nell’ambito dei prodotti caseari, questi assicurano la pastorizzazione il raffreddamento o la surgelazione di formaggi cremosi, dessert a cucchiaio, mozzarelle e burrate, garantendo la loro lunga conservazione e sicurezza alimentare.

Anche per frutta, verdura e carne vengono sfruttati questi sistemi per abbattere la carica batterica e assicurare con una successione di temperature alte e basse una conservazione ottimale.

Infine, per il gelato e i prodotti non alimentari, i nastri trasportatori a spirale offrono nuovamente soluzioni ottimali per il trattamento termico e la loro movimentazione, garantendo l’efficienza e la qualità del processo produttivo.