Gluteoplastica – prezzi, risultati e post operatorio

Quando si parla di gluteoplastica, che può essere chiamata anche Brazilian Butt Lift, ci sii riferisce a quella branca della chirurgia che serve per rimodellare e aumentare i glutei, e che permette soprattutto di modificarne forme e dimensioni, attraverso l’utilizzo di quello che si chiama lipofilling, o grasso autologo, nonché protesi e glutei in silicone, e infine iniezioni di acido ialuronico.

Quindi possiamo dire che i vantaggi hanno a che fare soprattutto con questi aspetti, cioè sia con l’aumento della dimensione del gluteo, nonché della forma globale, tenendo presente che ne risentirà in positivo tutta la silhouette.

Molti vantaggi si possono avere anche dal lipofilling dei glutei che dona risultati naturali e piccole cicatrici relative alla liposuzione, nonché un riempimento che viene fatto con un tessuto naturale.

Risultano molto apprezzate anche le protesi glutei che offrono un aumento significativo di volume anche in quelle persone che sono magre grazie a delle protesi anatomiche, che si caratterizzano per essere di ultima generazione.

Inoltre in questo caso le cicatrici sono nascoste per via delle pieghe glutee.

Possiamo dire anche che questo intervento si rivolge a quelle persone che hanno dei glutei troppo piatti, o non proporzionati al corpo in quanto troppo piccoli, e quindi hanno voglia di aumentare il volume

Si tratta di una vera e propria tecnica di aumento del gluteo, che è molto indicato in quelle persone che lamentano un rilassamento dei tessuti dovuto o al tempo che passa, o a una perdita eccessiva di peso, e che quindi hanno voglia di recuperare le forme perdute, ripristinando una totale tonicità.

Volendo riassumere possiamo dire che le tecniche chirurgiche più utilizzate per arrivare a questo risultato sono due e cioè l’impianto con protesi di ultima generazione, oppure il lipofilling con grasso autologo.

Si potrebbe anche ricorrere all’utilizzo di uno specifico acido ialuronico, come per esempio il macolane, da utilizzare all’interno di un trattamento ambulatoriale di medicina estetica.

Cosa c’è da sapere sulla gluteoplastica con acido ialuronico macromolecolare

Molti specialisti nel momento in cui vogliono fare un intervento di gluteoplastica senza utilizzare protesi, ma sfruttando l’acido ialuronico, ne utilizzano uno specifico che viene studiato appositamente per l’aumento dei glutei.

In questo caso l’impianto sarà effettuato in anestesia locale con una procedura di dolore e utilizzando micro cannule. Durante la seduta si deciderà insieme alla paziente quella che dovrà essere la forma, ma anche il volume del gluteo, guardandosi allo specchio e valutando poi i risultati finali.

Per quanto riguarda il post trattamento ricordiamo che i risultati sono veloci e si può riprendere la propria vita al cento per cento dopo pochi giorni, anche se comunque è consigliato dormire sul ventre per almeno una settimana.

Invece per quanto riguarda l’effetto del trattamento possiamo dire che risulta duraturo, ma dopo circa un anno e mezzo sarebbe meglio fare una seduta di richiamo per mantenere il risultato.

Parliamo quindi di una procedura che consente di migliorare sia la forma del gluteo ma anche dell’intera silhouette delle persone soprattutto che sono molto magre, tenendo presente che l’acido ialuronico è anche molto utile per correggere il risultato di una liposuzione soddisfacente, migliorando la forma del gluteo.